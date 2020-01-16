University Hill首輪價單150伙沽清

項目開售約7小時 價單單位售罄

市場焦點新盤University Hill，樓花期約14個月，昨日首輪銷售，當中150伙以價單推售，另有10伙招標。項目分兩組揀樓，A組為大手客時段，以及B組一般買家，大手客需在昨日早上9時30分到售樓處報道，不少買家一早到場排隊等候。

據悉，項目開售約7小時，以價單推售的150伙已售罄。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，該行A1組暫錄約6組客戶選購兩伙單位，料約一半屬投資者，該行錄1組投資者斥資約1400萬元購兩伙兩房單位作長線收租用途。

另一焦點新盤啟德跑道區天瀧，有不少參觀者趁五一黃金周參觀示範單位，恒基物業代理董事及營業（二）總經理韓家輝表示，假期首天便有不少來自內地的參觀人士，對項目感興趣。

MONACO MARINE加推42伙

天瀧開售前夕，會德豐旗下啟德MONACO MARINE，昨日加推價單第6號，共42伙。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，是次加推42伙，全數位於低座，實用由343至728方呎，折實售價由984.7萬至1834.6萬元，折實呎24,133至30,049元，折實平均實呎25,553元。他續稱，同步落實在本周二（5月2日）發售118伙，其中110伙以價單形式出售，8伙以招標形式出售。

澐璟售出1伙 成交價逾2530萬

另其他新盤亦錄成交，由華潤置地（海外）及保利（0119）合作發展、樓花期約20個月的啟德跑道區澐璟，昨日售出1伙，為6座27樓B室，實用781方呎，屬3房連套房及儲物室，成交價2530.4萬元，呎價約32,399元。資料顯示，項目本月累售3伙，套現1.1億元，而項目累售86伙，成交金額至今逾4.2億元。

[香港地產]