美通脹仍高 市場押注本周加息1/4厘機率84%

上周五公布的美國第一季勞工成本指數，按季上升1.2%，亦高於預期的1.1%。道明證券全球利率策略主管Priya Misra指出，聯儲局主席鮑威爾認為薪酬上升會推動核心服務通脹，他相當重視勞工成本指數，作為薪酬通脹的指標。

分析：再加息兩次 料12月開始減息

市場關注5月後會否暫停加息，FedWatch工具顯示，預期至7月保持在5厘至5.25厘的機會率有55.52%，到下次9月會議則有四成機會減回4.75厘至5厘。Priya Misra認為，聯儲局將檢視美國經濟強韌的程度，特別是在近期銀行壓力下，已令信貸情况有所收縮，市場可以從議息會議紀錄了解，是否有官員已對經濟情况感到憂慮。

她預期聯儲局會再加息兩次，每次0.25厘，而隨着美國經濟開始放緩，預期會在12月開始減息。