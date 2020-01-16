第一共和銀行最快今被接管併入大行 FDIC邀摩通及PNC等出價

明報記者 歐陽偉昉

第一共和銀行財報公布後，股價至周五收市累挫78%，報3.51美元。上周四已傳FDIC、聯儲局和財政部與金融業界開會商討拯救第一共和銀行，彭博社昨引述消息人士稱，FDIC上周四曾向多家銀行詢問收購第一共和銀行的意向，周五邀請至少兩家機構進入競購程序，包括摩根大通（美：JPM）及PNC（美：PNC），並要求今日內提交最終標價。不過，消息人士指FDIC仍未決定是否接管，或希望以市場方式解決。FDIC、摩根大通和PNC沒就彭博社查詢置評，第一共和銀行指出，正在與多方討論戰略選項。

分析：美銀行業未現系統性風險

美國銀行流動性自月中以來再次偏緊，聯儲局兩項流動性貸款，即貼現窗和銀行定期融資計劃（BTFP），截至4月26日的餘額為1551.82億美元（見圖），自4月19日以來連續第二周上升。美國銀行存款則暫時平穩，截至4月19日一周，美國商業銀行存款餘額為17.2萬億美元，較上周增210億美元，首二十五大銀行存款餘額按周增101億美元至10.6萬億美元，其餘小銀行存款餘額為5.36萬億美元，按周跌11.59億美元。

第一共和銀行上周挫75.39%，但整體地區性銀行上周大致平穩，市值最大的SPDR標普地區銀行ETF（美：KRE）上周跌0.63%。安柏環球金融集團首席投資總監雷志海稱，現時未見美國整體銀行存款快速流失，也不似2008年金融海嘯，各大銀行大量參與次按業務，存在可作為引發系統性風險的導火線。他認為，第一共和銀行若被接管，不會有系統性風險；惟他提醒，中型銀行有不少商業物業貸款，近期物業空置情况值得關注。

美聯儲：需收緊地區銀行監管

此外，聯儲局上周五公布矽谷銀行監管回顧報告，副主席Michael Barr指其前任放寬了地區銀行監管，今年事件表明規管需收緊。當局將重新評估監管銀行利率流動性風險管理的方式，並擴大標準化流動性規則的適用範圍，當局又會要求更多銀行將把可供出售證券的未實現收益或損失納入評估。