日央行放鴿指需時年半檢討幣策 圓匯跌穿136

植田稱，全面審視貨幣政策，並不是以貨幣政策正常化為目標，但「在審視期間開始正常化的可能性並非零」。他說，就目前而言，過早採取緊縮措施妨礙日本央行實現物價穩定的風險，大於延遲改變政策的成本。新加坡銀行（Bank of Singapore）外匯策略師Moh Siong Sim指出，植田的表態被解讀為鴿派，他提出的政策審查，某程度令改變政策的希望受挫，而漫長的政策審查時間，預示政策不會即時改變。

歐GDP按季增0.1% 低過預期

此外，歐元區經濟恢復增長，在第四季GDP按季停滯不前後，首季按季增長0.1%，不過較預期低0.1個百分點。歐元區首季增長受限，某程度由於歐元區經濟增長引擎德國首季GDP停滯不前。受通脹高企影響，歐元區的消費者支出放緩，首季經濟增長主要由出口推動，尤其是中國解除疫情防控措施後需求增加。

部分分析認為，由於歐元區3月通脹率仍高達6.9%，儘管經濟增長疲軟，歐洲央行仍需繼續收緊政策遏抑通脹。

（綜合報道）

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