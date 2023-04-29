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2023年4月29日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
私宅潛在供應10.7萬伙 再創新高 未售現樓貨尾1.8萬伙 按季增近13%
首季負資產6379宗 跌近五成
CCL連挫兩周近0.7% 樓價料下月趨明朗
華潤荃灣工廈申建629伙私宅 涉30萬呎樓面
五一將至 新地商場生意額料升三成
朗濤4房5861萬沽 創今年新高價
沽黃竹坑一籃子車位 黃海明吸金4500萬
四大內銀首季多賺少於2% 6年最弱 淨息差齊受壓 工建行淨利息收入跌逾4%
中銀減值準備前經營溢利升14%
北向互換通每日交易限200億 人行公布管理暫行辦法 即日實施
金管局：20銀行與虛擬資產公司洽開戶難
8虛銀全見紅共蝕34億 livi bank佔7億最多
匯豐上調內地今年GDP增長預測至6.3%
科指4月瀉9% 差絕亞洲主要股指 港股昨升327點後遇阻 二萬關得而復失
杭州前書記收賄1.9億 審訊未提阿里螞蟻
1個月拆息連升8日 港匯仍弱低見7.85
上任才一年 傳有線CEO離職
中石油首季純利升12% 原油產量增5%
內地客回流 保誠首季新業務利潤升30%
神華賺207億增4% 啟動向母企購煤礦
美核心通脹PCE升4.6% 高預期 薪酬升幅高位徘徊 按季增1.2%
日央行放鴿指需時年半檢討幣策 圓匯跌穿136
亞馬遜雲計算收入 4月僅升11%惹憂慮
叙福樓黃傑龍用ChatGPT畫年報封面
陸振球：應仿效新加坡興建港式組屋嗎？
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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