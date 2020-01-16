科指4月瀉9% 差絕亞洲主要股指 港股昨升327點後遇阻 二萬關得而復失

國家主席習近平昨主持政治局會議，指經濟增長好過預期，市場需求逐步恢復，會議對財策、幣策、樓策重申一貫策略，新增「推動建立房地產業發展新模式」及將新能源車、人工智能、「吸引外資放在更重要的位置」納入今年的會議報告中。

高盛：政治局會議未釋出加強監管

高盛認為內地當局加快建設現代化工業體系，維持支持增長的政策，而當局對平台公司的監管將趨正面，便利企業健康發展及鼓勵創新，並未如部分市場人士憂慮般釋出加強監管的信息。不過，金融業的嚴格審查未來數月則相信持續。

受惠隔晚美股做好，恒指昨高開95點後升幅擴大，最多曾升327點，高見20167點，但午後升幅明顯收窄，恒指U盤前仍升過百點，惟收市僅升54點或0.27%，成交金額1015億元。國指升0.4%，報6702點，整周累跌0.92%或62點，連跌兩周；科指升1%，收3901點，全周仍跌1.72%，連跌四周。全日北水淨流入6.67億元，連續6日淨入。

百度京東全月跌逾兩成

綜觀4月表現，科技股明顯最弱，科指整月累挫9.3%，表現最差五大藍籌中頭三位都是科技股（見圖）。百度（9888）跌22.19%，其次為京東（9618）及阿里巴巴（9988），分別跌20.99%及18.28%。

第一上海首席策略師葉尚志表示，昨日港股繼續技術性回升，但仍受制於20200點的反彈阻力以下，近期形成的下探尋底行情趨勢未有改變，建議對後市發展還是要保持謹慎觀察的態度。美聯儲下周即使如市場估計加息四分一厘，之後美聯儲如何平衡經濟疲弱與高通脹仍待觀察，料5月大市成交金額將持「窮」，整體主旋律是觀望求穩為先。

明報記者