金管局：20銀行與虛擬資產公司洽開戶難

若證監同意發牌 銀行可助開戶

區毓麟指出，當局在去年1月已向銀行發出通告，表明銀行可向虛擬資產機構提供銀行服務，不應「一刀切」拒絕。他指出虛擬資產機構在港成立時，開設用作日常營運的銀行帳戶，與其他公司分別不大，應不會有特別困難。至於及後開設用於處理客戶交易的銀行帳戶，他指機構已獲證監會發出牌照，滿足相關監管要求，銀行可因應這些企業已受監管而處理他們的開戶申請，與為證券行、資產管理公司開戶的道理相同。

機構要獲證監會發牌，需有用於客戶交易的銀行戶口，但銀行可能因機構尚未獲證監會牌照，而拒絕為其開戶，金管局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹表示，當局與證監會目前在需要牌照機構開戶上已有安排，若申請者已獲證監會原則上同意發牌，銀行已可據此處理開戶要求。

擬推客戶轉帳提示防風險

金管局上周亦就信用卡保安發出監管通告，朱立翹表示，今年首季當局收到的800宗銀行投訴，有三分之一涉及信用卡未經授權付款，佔比較去年同期的兩成上升。她指出，大部分個案涉及以釣魚短訊，例如訛稱會員計劃積分到期，引導客戶到虛假網站套取信用卡資料和一次性密碼，當局已發出指引，銀行為客戶綁定信用卡至新流動支付工具時，需要客戶作第二重認證。

另外，當局計劃在未來數個月推出客戶轉帳提示，他們向可疑帳戶轉帳時，會由銀行根據警方資料等數據，主動地發出通知提示對方存有風險，客戶需要再次作出確認才能轉帳。

傳萬事達卡現重複交易 不涉盜用

此外，金管局表示，周四晚上收到銀行通報，部分客戶的信用卡出現重複交易，已即時與發卡機構及收單機構跟進事件，受影響客戶不需要為涉及的重複交易負責。當局初步相信，是次事件不涉及信用卡被盜用。據悉，出現問題為萬事達卡，涉及多間發卡銀行。