中銀減值準備前經營溢利升14%

【明報專訊】中銀香港（2388）昨日公布首季業績，提取減值準備前的淨經營收入按年增長12.3%至152.3億元，經營支出減6.9%至38.7億元，提取減值準備前的經營溢利升14.2%至113.6億元。該集團表示，經營環境依然複雜嚴峻，儘管環球金融市場波動加劇，不過，由於本港金融系統有效運作，銀行體系保持穩健，相信全面通關有助提振消費氣氛。