朗濤4房5861萬沽 創今年新高價

利奧坊‧凱岸3房特色戶售2150萬

上述朗濤第1座10樓A室，連車位成交價5861.6萬元，單位實用2083方呎4房雙套間隔、實呎28,140元；另第2座3樓B室，成交價2741.2萬元，實用1349方呎3房戶，實呎20,320元。

另恒地（0012） 旗下大角嘴利奧坊‧凱岸第1座31樓A室，實用632方呎3房設計、連34方呎平台和316方呎天台，以2150萬元成交、實呎34,019元，創項目成交價及3房戶呎價雙新高。

天瀧日內上載車位銷售安排

同時，恒地牽頭發展的啟德跑道區全新盤天瀧，早前公布首推116伙的銷售安排後，恒基物業董事及營業（二）部總經理韓家輝（圖）表示，項目將於下月5日起標售116伙，全為三、四房大戶，實用1002至1428方呎，其中向海大單位擁車位認購權，料日內將上載有關車位的銷售安排。

九建（0034）市務及銷售部助理總經理陳淑芳表示，集團旗下已屆現樓的將軍澳海茵莊園，4月至今錄約42宗成交，最新售出包括第1座高層B5室，實用215方呎開放式戶，成交價502.8萬元、實呎約2.33萬元。

[香港地產]