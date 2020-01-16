CCL連挫兩周近0.7% 樓價料下月趨明朗

是次最新公布的CCL，主要反映4月初復活節長假期當周的市况；其中CCL報167.25點，按周跌0.62%，並連跌兩周共0.68%。中原研究部高級聯席董事楊明儀指，最近5周計，CCL於168點上、下橫行，反映樓價升勢短暫受壓，相信是與復活節長假期間，不少市民外遊，加上部分業主收窄議價空間，影響二手市况，估計5月4日美國聯儲局公布議息結果後，樓價走勢會較明朗。

大單位跌3% 拖累整體樓價回軟

另反映大型屋苑樓價的CCL Mass，報169.30點，按周沒升跌，指數連續5周企穩169點；CCL（中小型單位）報167.38點，按周跌0.13%，指數連續5周企穩167點。

豪宅方面，CCL（大型單位）報166.57點，按周跌3.04%，拖累整體樓價回軟。

周大福高層成山頂屋地公司新董事

另一方面，由馬來西亞「錫礦大王」陸佑家族持有的山頂馬己仙峽道30至38號屋地，早前有傳作價約50億元易手，物業佔地約66,650方呎，可重建約4.8萬方呎，據最新資料顯示，持有該物業的CAMERON INVESTMENT HOLDING LIMITED，公司董事原為陸佑家族成員陸貴蓮等，惟早前公司已更換董事，新上任董事為周大福企業高層劉皓之（LAU KENNETH）及相關人士。

二手成交方面，中原副區域營業經理王勤學指，近期新盤接連低價推售，元朗4月錄約80宗二手成交，較上月回落近四成，其中翠韻華庭3座中層D室，實用696方呎、3房套房連工人房間隔，原業主叫價720萬元，大減80萬元或11%，新近以640萬元沽出，實呎9195元，為同類單位5年新低價位。

上述原業主2016年3月以500萬元買入，持貨7年，帳面獲利140萬元，單位升值28%。

[香港地產]