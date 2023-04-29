私宅潛在供應10.7萬伙 再創新高 未售現樓貨尾1.8萬伙 按季增近13%

明報記者 林尚民

房屋局資料顯示，未來3至4年本港10.7萬伙一手私宅新供應，是港府自2004年9月起，每季公布供應數字以來的新高紀錄，亦較去年第四季增加2000個單位。

86%屬753呎或以下中小型單位

可留意是，上述10.7萬伙新供應，有約9.2萬個、即約86%單位，為實用753方呎或以下的中小型單位，較去年第四季增加2000伙或2%，佔比與去年第四季相若。

此外，在該10.7萬伙潛在新供應中，已落成而未售出現樓貨尾單位有1.8萬伙，按季增加近13%，再創2007年初後的新高；正興建而未售出樓花約6.5萬伙（包括7.1萬個興建中單位，減去6000個已售單位），按季減1000伙或1.5%；已批出土地可隨時動工興建的「熟地」單位有2.5萬個，按季增2000伙或8.7%。

房屋局發言人補充，預計未來數月將有13幅住宅用地轉為熟地，可提供約3000個單位；隨着政府持續有序增加住宅的土地供應，相信未來3至4年的私宅供應量，預計維持在較高水平。

房屋局資料亦顯示，今年首季私宅落成量6800伙，較去年第四季錄約4600伙，增2200伙或48%，為去年第一季錄約8100伙落成後的近1年新高；同期私宅施工量為2300伙，較去年第四季錄約5400伙，按季減3100伙或57%（見圖）。

分析：發展商早前放慢銷售令貨尾增

對私宅潛在供應再創新高，萊坊董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒指，相關數字上升，主要由於本港和內地通關前，樓市表現欠佳，發展商放慢銷售步伐，以致貨尾量上升；另外，最近官地拍賣多數以市場預計下限或較低價批出，反映政府有決心在樓市表現欠佳時，維持一定土地供應量，但中長線土地供應視乎政府對「北部都會區」的發展進度。

美聯首席分析師劉嘉輝指，近年熟地增加，主要來自補地價及重建項目，若未來補地價或重建項目加快發展步伐，將有助土地供應增加，而中短期北部都會區將是土地新供應重鎮。

[香港地產]