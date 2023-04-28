Meta收入意外回升 股價漲13%

短視頻產品Reels建功

Meta上季廣告收入改善，部分由於中國零售商增加廣告支出。Meta財務總監Susan Li表示，由於貨運成本下降及內地解除疫情防控等因素，中國零售商向FB和Instagram（IG）增加投放廣告，加強向海外市場宣傳。Meta預期，第二季收入可望增至320億美元，高於分析師預期。

行政總裁朱克伯格將部分進展，歸功於類似TikTok的短視頻產品Reels。朱克伯格說，Reels正提高用戶對Meta軟件的整體參與度，其人工智能（AI）驅動的推薦，使用戶在IG花的時間增加24%，相信Reels正搶佔短視頻市場的份額。截至3月底，至少使用一種Meta核心軟件（fb, WhatsApp, IG及Messenger） 的月度活躍用戶增至38.1億人，按年增長5%。

擬利用AI增廣告收益

Meta與其他科技企業正增加使用AI技術，爭取在行業的競爭優勢。目前Meta正增撥資源，部署人工智能工具，使其平台更具吸引力，並提升廣告效益。朱克伯格在財報電話會議透露，正研究新的AI驅動功能，例如IG的「視覺創建工具」，以及用於商業消息傳遞的「AI代理」。

他又表示，打算利用生成式AI，製作影像或文字內容，協助品牌迅速製作個性化廣告。他說，開發AI基礎設施，是過去幾年資本支出增加的主因。但他同時重申，仍將繼續推動元宇宙發展。Meta此前廣告收入疲軟，但朱克伯格仍大舉投資元宇宙，令投資者感到憂慮。為恢復投資者信心，朱克伯格此前將今年訂為「效率之年」，宣布簡化管理架構，並計劃裁員約2萬人，員工人數將減少近四分之一，裁員力度較其他主要科技企業更大。不過由於AI及元宇宙技術都將耗資巨大，Meta計劃今年在資本支出方面仍會投入330億美元，與競爭對手Alphabet（美：GOOG）及微軟（美：MSFT）水平相若。

（綜合報道）

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