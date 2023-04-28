三星經營利潤 上季暴跌95%

【明報專訊】由於存儲晶片價格下降，加上市場需求疲弱，全球最大存儲晶片製造商三星電子（韓：005930）首季經營利潤跌至6400億韓圜（約37.5億港元），按年大跌95%，是2009年首季以來最低的經營利潤。上季收入亦按年跌18%至63.75萬億韓圜（約3733億港元）。三星表示，由於大型數據中心的投資更為保守，而客戶繼續調整庫存，預計晶片需求可能在次季繼續低迷，但下半年將逐步恢復。
料晶片需求次季續低迷
受經濟放緩、通脹高企等因素影響，企業和消費者紛紛削減對個人電腦、智能手機及各種設備的支出，導致晶片需求下滑，衝擊三星核心的存儲晶片業務，而這項業務通常為三星貢獻一半利潤。三星的晶片業務上季經營虧損達4.58萬億韓圜（約268億港元），是2009年以來首度出現營業虧損，當時全球剛擺脫2008年金融海嘯。
三星指出，晶片業務虧損，是由於價格持續下跌及估值損失擴大，外部環境長期處於不確定的情况下，導致市場情緒轉弱，以及客戶持續調整庫存。三星早前預期利潤將大幅下跌後，已開始縮減投資和產能，以應對供應過剩、需求疲軟和產品價格下跌的局面。它的競爭對手SK海力士（韓：000660）及美光（美：MU）等，早已減少產量。