三星經營利潤 上季暴跌95%

料晶片需求次季續低迷

受經濟放緩、通脹高企等因素影響，企業和消費者紛紛削減對個人電腦、智能手機及各種設備的支出，導致晶片需求下滑，衝擊三星核心的存儲晶片業務，而這項業務通常為三星貢獻一半利潤。三星的晶片業務上季經營虧損達4.58萬億韓圜（約268億港元），是2009年以來首度出現營業虧損，當時全球剛擺脫2008年金融海嘯。

三星指出，晶片業務虧損，是由於價格持續下跌及估值損失擴大，外部環境長期處於不確定的情况下，導致市場情緒轉弱，以及客戶持續調整庫存。三星早前預期利潤將大幅下跌後，已開始縮減投資和產能，以應對供應過剩、需求疲軟和產品價格下跌的局面。它的競爭對手SK海力士（韓：000660）及美光（美：MU）等，早已減少產量。

（綜合報道）

[國際金融]