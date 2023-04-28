經濟

香港地產

國企2.55億向「台灣張」購會展廣場

【明報專訊】通關後工商物業交投轉活，更有國企大手入市。其中國企國聯集團旗下子公司，本月初就以2.55億元向投資者張彥緒購入灣仔會展廣場約半層樓面，料為該廈2020年疫情後首宗成交。

爆疫後首錄成交 14年升2倍

資料顯示，會展廣場中層02、08至12室，面積約8206方呎，本月初以2.55億元售出，呎價約3.1萬元，買家為國企國聯集團旗下全資海外子公司錫洲國際有限公司。原業主為有「台灣張」之稱的張彥緒，2009年以8041萬元購入，帳面獲利約1.75億元或2.1倍。

羅守輝3550萬沽荷李活道舖

另裕泰興家族成員羅守輝近期續沽貨套現，其中中環荷李活道77至81A號地下A號舖連閣樓及低層地下，地舖面積約663方呎，連約464方呎閣樓及約470方呎低層地下，共約1597方呎，本月中以3550萬售出，呎價約2.2萬元。舖位由羅守輝相關人士去年初以3300萬元購入，持貨1年多帳面獲利250萬元或約7.5%。

上述單位買家以宏力（中國）有限公司作登記，董事包括郭創華、郭立賢、郭順成，據悉為投資者郭木財相關人士。舖位現由食肆以7.3萬元租用，租金回報約2.5厘。

此外，美聯商業營業董事馬喜明稱，灣仔皇后大道東111號智群商業中心16樓全層，面積約2555方呎，業主以約3270萬元放售，呎價約1.28萬元。

資料顯示，上述物業同由羅守輝相關人士持有，羅氏等於2011年1470萬元購入，若以意向價售出，帳面將獲利1800萬元或1.2倍。另萊坊公布《香港每月物業市場報告》指，3月港島甲廈租金續跌，整體呎租約68.7元，按月下跌0.4%，由今年初至上月累跌1.7%。

相關字詞﹕羅守輝 張彥緒 台灣張 商廈成交 會展廣場 國聯集團

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