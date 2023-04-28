太古城兩房月租不足半年彈四成

【明報專訊】通關後部分回流人士或公司客回流本港，市場對租賃需求明顯增加，令大型屋苑租金出現反彈。香港置業首席聯席董事布家良指，十大屋苑之一的鰂魚涌太古城，本月暫錄30宗租賃，較上月同期32宗略減。最新租務成交位於鳳山閣高層G室，實用582方呎，2房間隔，以月租2.38萬元租出，實用呎租近41元，業主2019年以約1200萬元購入，租金回報2.4厘。資料顯示，屋苑建安閣高層H室，實用580方呎，同為2房戶，年初曾以1.65萬元租出，反映同類單位租金不足半年反彈逾四成。
南灣逾千呎大戶4.85萬租出
另外，美聯分行助理聯席董事蕭振邦表示，鴨脷洲南灣9座高層A室，實用面積1051方呎，1房套連儲物室間隔，以月租4.85萬元租出，實用呎租46.1元。業主2010年約1779.9萬元一手購入，租金回報約3.3厘。
海珀開放式租1.4萬 高市價8%
市區半新盤近日有單位以高於市價租出，為近月罕見。香港置業首席聯席董事謝啟源表示，深水埗海珀高層B室，實用283方呎，開放式間隔，望市景，以月租1.5萬元放租，僅3天即獲租客洽詢，經議價後以1.4萬元租出，實用呎租近50元，高市價約7.7%。業主於2021年以約623.9萬元一手購入，租金回報約2.7厘。