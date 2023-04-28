太古城兩房月租不足半年彈四成

【明報專訊】通關後部分回流人士或公司客回流本港，市場對租賃需求明顯增加，令大型屋苑租金出現反彈。香港置業首席聯席董事布家良指，十大屋苑之一的鰂魚涌太古城，本月暫錄30宗租賃，較上月同期32宗略減。最新租務成交位於鳳山閣高層G室，實用582方呎，2房間隔，以月租2.38萬元租出，實用呎租近41元，業主2019年以約1200萬元購入，租金回報2.4厘。資料顯示，屋苑建安閣高層H室，實用580方呎，同為2房戶，年初曾以1.65萬元租出，反映同類單位租金不足半年反彈逾四成。