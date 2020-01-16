藍灣複式3100萬沽 6年高 新港人買入 業主移民16年賺1706萬

明報記者 歐陽慧恩

事實上，差餉物業估價署日前公布的私宅售價指數顯示，實用753至1075方呎C類單位首季升逾6%，跑贏大市，反映換樓客入市推高大單位樓價。上述單位位於藍灣半島7座複式戶，實用1353方呎，4房1套連工人套房間隔，單位上層連雙露台，享海景，以3095萬元易手，實呎22,875元。資料顯示，新買家英文名屬普通話拼音，但只須支付4.25%印花稅，料為已持有本港身分證之內地背景人士，並以首置名義購入上址。原業主移民沽貨，2007年1388.8萬元購入，帳面升1706.2萬元或1.2倍。

翻查紀錄，藍灣半島對上的複式戶成交，已追溯至2017年，當年共錄2宗複式戶成交，其中一宗為6座複式戶，實用1392方呎，4房1套連雙露台間隔，成交價3950萬元，實呎28,376元，此為屋苑成交價歷史最高紀錄。

影岸‧紅「大兩房」856萬沽

疫情下東涌樓市低迷，但通關後近月卻表現回勇，並再錄高價成交。利嘉閣營業董事劉俊傑表示，東涌藍天海岸3期影岸‧紅B座高層I室，實用638方呎，屋苑大2房間隔，望開揚山景及海景，近日以856萬元成交，實呎13,417元，為藍天海岸2房戶近一年成交價新高。原業主已移居澳門，代理須持合約前往澳門送訂。原業主2012年555萬元購入，持貨約11年，帳面獲利約301萬元或約54%。

東南亞華僑3668萬售賽西湖4房

中原高級資深區域營業董事陳家鴻表示，北角半山傳統豪宅屋苑賽西湖大廈10座中層B室，實用1467方呎，屬4房1套連工人套房間隔，望維港海景及開揚市景，3個月前開始以4200萬元放售，至近日以3668萬元連車位易手，實呎25,003元，累減532萬元或13%，比同類單位市價低約15%。原業主為居港東南亞華僑，早於2000年以1180萬元購入上址，現帳面獲利2488萬元，期內升值約2.1倍。

市場消息指，樓齡約40年的中半山愛都大廈，3座高層F室，實用2888方呎，4房間隔，以約1.4億元售出，實呎約48,476元。物業由資深舖位投資者黎金元2014年以約1.1億元購入，持貨約9年帳面獲利3000萬元離場，升值27%。