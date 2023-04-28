經濟

香港地產

University Hill不足一周收逾萬票 超額68倍

【明報專訊】新地（0016）大埔白石角University Hill將於明日首輪推售160伙，項目於上周六起收票，於昨日下午1時截止認購登記。新地指，項目共接獲10,398票，當中包括74票為代理入票。以首輪採價單發售的150伙計，超額逾68倍。

University Hill首輪以價單推售的150伙，涵蓋1房至3房戶，折實價437.24萬至1105.83萬元，折實實呎介乎13,357至19,321元。據銷售安排，首批以價單發售的150伙中，100伙屬可享「科研專才/學術人才現金回贈」的指定住宅物業；首輪亦設大手安排。

一太：豪宅市場復蘇之路崎嶇

第一太平戴維斯最新發表的首季住宅市場報告指出，雖然經濟逐漸「復常」，同時有不少專才透過「高才通」來港帶動住宅需求，惟市場快將面對供應過剩狀况，令豪宅銷情受壓，預料豪宅市場今年將面臨崎嶇的復蘇之路。此外，第一太平戴維斯香港住宅銷售、發展及投資部資深董事及部門主管黎漢群亦指，政府目前存在結構性財政赤字，加上發展商惜售貨尾盤，叫價保持硬淨，是影響豪宅市場復蘇步伐的兩大關鍵因素。

報告指，未來4年預料有逾10萬個一手單位可供出售，相對每年一手物業需求約1.8萬伙，供過於求下，料豪宅成交量將受壓。不過，鑑於發展商對豪宅定價仍強硬，預計今年一手豪宅交投將較淡靜，而豪宅成交料將以銀主盤為主，定價可能較市價有兩成到四成折讓。第一太平戴維斯研究及顧問諮詢部董事湯卓軒稱，豪宅氣氛略改善，在全面開關後中檔次豪宅成交量有所上升。

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