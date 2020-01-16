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海盈山批預售涉800伙 擬下月推 定價參考揚海 近期一手均呎3.6萬

【明報專訊】近期新盤豪宅交投暢旺，走豪宅路線的港鐵黃竹坑站上蓋港島南岸，相隔逾年半再有全新盤登場。由嘉里（0683）、信置（0083）、太古地產（1972）及港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第4期，早前獲批預售，昨日正式命名為海盈山（LA MONTAGNE），項目由兩座住宅大樓組成，細分為4A及4B期發展，合共提供800伙，最快下月推售。

明報記者 容婌維

海盈山是繼嘉里、信置合作的揚海2021年8月登場後，相隔約20個月後另一個推出的港島南岸全新盤。嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗稱，項目命名「海盈山」，反映樓盤位置得天獨厚，向海迎山；海盈山示範單位及展銷廳準備已屆最後階段，爭取下月推售。湯續稱項目暫未定價，將參考南區豪宅及揚海成交價，並因應景觀作相應調整，而揚海近期一手成交均呎約3.6萬元。

1房351呎起 主打2房及3房戶

發展商初步預計先推出涉及432伙的4A期，該期由項目第2座組成，細分為2A及2B座，預計關鍵日期為2025年3月中，距今約23個月。至於第4B期則涉及368伙，預計2025年5月底落成入伙，距今約25個月。嘉里物業代理銷售及市場策劃總監盧永俊指，海盈山兩期共800伙，實用面積由351至2291方呎，標準戶由389至1517方呎，涵蓋1房至4房間隔，主打2房及3房戶。

2019年每呎補價高見10587元

海盈山發展權由嘉里、信置及太古地產的合組財團2019年10月投得，每方呎補地價10,587元，屬黃竹坑站上蓋6期項目之中最貴。值得留意，已推售的第2期揚海每方呎補地價為10,576元，為黃竹坑站上蓋每方呎補地價次高項目，該盤2021年8月首張價單折實均呎30,880元，開價創港鐵上蓋項目新高。

九龍區方面，恒地（0016）等六大發展商合作啟德跑道區天瀧，落實下月5日起招標推售首批116伙後，昨公布招標文件，將為買家提供3款付款計劃，另設最多相等樓價兩成二按。資料顯示建築期付款計劃入市天瀧單位的買家，只需於簽訂臨時買賣合約時支付樓價5%訂金，其後不需支付任何加付訂金，直至收樓時才需要支付95%樓價餘款。

比較下，毗鄰天瀧、由華潤置地（海外）與保利（0119）合作、同樣前臨維港的澐璟，今年2月最新公布招標文件所示，建築期付款計劃入市的買家，則需於簽訂臨時買賣合約時付樓價5%訂金，及後於120天內支付5%加付訂金，至收樓時支付餘下90%的樓價，料天瀧付款計劃有助買家調動資金。

相關字詞﹕招標文件 天瀧 港鐵 太古地產 信置 嘉里 海盈山

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