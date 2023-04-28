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經濟
2023年4月28日星期五
劉思明 技術取勝
投資策略
比亞迪業績報捷 首季多賺4倍 新能源車銷量佳 收入逾千億升八成
金融股力撐港股 成交續不足千億
珍酒李渡首日跌18% 每手帳蝕388元
季績大倒退大股東擬沽貨 維達跌6%
中海油上季利潤跌6% 中石化少賺12%
郵儲行首季盈利增長放緩至5.2％
內地跨境交易 人幣支付稱冠 阿根廷人幣買國貨 專家：取代美元路仍長
上月內地工業利潤按年跌19% 跌幅收窄
虛產平台開戶難 金管籲勿一刀切
智能手機出貨量 上季跌15%
友邦首季新業務價值升28% 本港與內地同錄雙位數增長
中壽首季新業務價值扭跌勢 按年升7.7%
美首季GDP升1.1% 顯著放緩 PCE物價高預期 分析料加息續拖累經濟
三星經營利潤 上季暴跌95%
Meta收入意外回升 股價漲13%
張兆聰：平保勢強或整固 候20天線附近買
方保僑：Starship發射「成功」
植耀輝：鋰業股地緣政治風險高
技術取勝：華虹半導體料受制34元
盧駿匡：恒指頭肩底形勢未破壞
點出NFT漏洞 《明報》報道獲獎
澳博蘇樹輝將退任副主席等職務
劉思明：行業景氣回升 中航科工短線值博
周顯：香港50年不變的詮釋
譚新強：如沒俄烏春季大戰 就是中國勸和漸成功最佳佐證
湯文亮：SSD變BSD 新加坡高招
曼谷公寓見曙光 促銷加息成隱憂
海盈山批預售涉800伙 擬下月推 定價參考揚海 近期一手均呎3.6萬
University Hill不足一周收逾萬票 超額68倍
美聯籲趁星加辣 港可減辣搶人才
藍灣複式3100萬沽 6年高 新港人買入 業主移民16年賺1706萬
太古城兩房月租不足半年彈四成
國企2.55億向「台灣張」購會展廣場
技術取勝：華虹半導體料受制34元
【明報專訊】普拉達20天線不宜失（圖）
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