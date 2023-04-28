經濟

中壽首季新業務價值扭跌勢 按年升7.7%

【明報專訊】中國內地去年底開始放寬新冠疫情防控，活動復常帶動多家內險今年首季新單銷售反彈。中國人壽（2628）公布，新業務價值扭轉去年下跌情况，首季按年升7.7%，新單保費按年升16.6%至1176.69億元（人民幣，下同），截至季末的個險銷售人數按季微跌0.89%至66.2萬人，亦接近結束2020年2月以來按季下跌趨勢。中壽指出，內地經濟增長呈現企穩回升態勢，該行期內業務發展企穩向好，市場領先地位穩固。

中壽首年期交保費為714.78億元，按年升9.4%，其中利潤率較佳的十年期及以上首年期交保費為200.82億元，按年升5.1%，佔首年期交保費比重28.1%，與去年同期相約。

中壽首季純利按年升18%，期內簡單年化總投資收益率為4.21%，按年升0.33個百分點，總投資收益為529.32億元，按年升18.8%。

新華保險首季純利倍增至69億

壽險同業新華保險（1336）公布，今年首季長期險首年期交保費按年升9.2%，至93.51億元，惟十年期及以上首年期交保費按年仍跌38.6%至5.4億元。

新華表示，期內個人保險渠道營銷人力縮減，首季長期險首年期交保費按年跌25.8%至41.39億元，銀保渠道的長期險首年保費則按年上升1.6%至154.85億元。去季新華純利按年上升114.8%至69.17億元，主要受惠總投資收益上升，總投資收益率按年上升1.2個百分點至5.2%。

中國財險首季多賺22%

此外，中國財險（2328）公布，首季純利按年升22.04%至95.08億元，業務指標綜合成本率為95.7%，按年改善0.9個百分點，保險服務收入按年升9.2%至1075.2億元。母公司人保集團（1339）保險服務收入按年升5.8%至1171.55億元，純利為117.21億元，按年升2.3倍。若以去年會計準則計算，人保今年首季原保費收入按年升7.5%至2497.8億元，純利按年增25.3%至109.55億元。

相關字詞﹕中國財險 中國人保 內險股 中國人壽 新華保險 新業務價值 復常 新冠疫情

上 / 下一篇新聞

比亞迪業績報捷 首季多賺4倍 新能源車銷量佳 收入逾千億升八成
比亞迪業績報捷 首季多賺4倍 新能源車銷量佳 收入逾千億升八成
金融股力撐港股 成交續不足千億
金融股力撐港股 成交續不足千億
珍酒李渡首日跌18% 每手帳蝕388元
珍酒李渡首日跌18% 每手帳蝕388元
季績大倒退大股東擬沽貨 維達跌6%
季績大倒退大股東擬沽貨 維達跌6%
中海油上季利潤跌6% 中石化少賺12%
中海油上季利潤跌6% 中石化少賺12%
郵儲行首季盈利增長放緩至5.2％
郵儲行首季盈利增長放緩至5.2％
內地跨境交易 人幣支付稱冠 阿根廷人幣買國貨 專家：取代美元路仍長
內地跨境交易 人幣支付稱冠 阿根廷人幣買國貨 專家：取代美元路仍長
上月內地工業利潤按年跌19% 跌幅收窄
上月內地工業利潤按年跌19% 跌幅收窄
虛產平台開戶難 金管籲勿一刀切
虛產平台開戶難 金管籲勿一刀切
智能手機出貨量 上季跌15%
智能手機出貨量 上季跌15%
友邦首季新業務價值升28% 本港與內地同錄雙位數增長
友邦首季新業務價值升28% 本港與內地同錄雙位數增長
美首季GDP升1.1% 顯著放緩 PCE物價高預期 分析料加息續拖累經濟
美首季GDP升1.1% 顯著放緩 PCE物價高預期 分析料加息續拖累經濟
三星經營利潤 上季暴跌95%
三星經營利潤 上季暴跌95%
Meta收入意外回升 股價漲13%
Meta收入意外回升 股價漲13%
張兆聰：平保勢強或整固 候20天線附近買
張兆聰：平保勢強或整固 候20天線附近買
方保僑：Starship發射「成功」
方保僑：Starship發射「成功」
植耀輝：鋰業股地緣政治風險高
植耀輝：鋰業股地緣政治風險高
技術取勝：華虹半導體料受制34元
技術取勝：華虹半導體料受制34元
盧駿匡：恒指頭肩底形勢未破壞
盧駿匡：恒指頭肩底形勢未破壞
點出NFT漏洞 《明報》報道獲獎
點出NFT漏洞 《明報》報道獲獎
澳博蘇樹輝將退任副主席等職務
澳博蘇樹輝將退任副主席等職務
劉思明：行業景氣回升 中航科工短線值博
劉思明：行業景氣回升 中航科工短線值博
周顯：香港50年不變的詮釋
周顯：香港50年不變的詮釋
譚新強：如沒俄烏春季大戰 就是中國勸和漸成功最佳佐證
譚新強：如沒俄烏春季大戰 就是中國勸和漸成功最佳佐證
湯文亮：SSD變BSD 新加坡高招
湯文亮：SSD變BSD 新加坡高招
曼谷公寓見曙光 促銷加息成隱憂
曼谷公寓見曙光 促銷加息成隱憂
海盈山批預售涉800伙 擬下月推 定價參考揚海 近期一手均呎3.6萬
海盈山批預售涉800伙 擬下月推 定價參考揚海 近期一手均呎3.6萬
University Hill不足一周收逾萬票 超額68倍
University Hill不足一周收逾萬票 超額68倍
美聯籲趁星加辣 港可減辣搶人才
美聯籲趁星加辣 港可減辣搶人才
藍灣複式3100萬沽 6年高 新港人買入 業主移民16年賺1706萬
藍灣複式3100萬沽 6年高 新港人買入 業主移民16年賺1706萬
太古城兩房月租不足半年彈四成
太古城兩房月租不足半年彈四成
國企2.55億向「台灣張」購會展廣場
國企2.55億向「台灣張」購會展廣場