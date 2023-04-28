經濟

友邦首季新業務價值升28% 本港與內地同錄雙位數增長

【明報專訊】友邦保險（1299）公布首季業績，以固定匯率計算，期內新業務價值按年升28%至10.46億美元，符市場預期，為2021年首季以來最高。香港首季自疫後恢復與中國內地通關，友邦稱香港新業務價值首季取得「卓越的」雙位數增長，中國內地首季亦有雙位數增長。集團首席執行官李源祥表示，隨着亞洲經濟在疫後復蘇，該行繼續展現強勁動力，並把握客戶對壽險及健康保險與日俱增的需求。

明報記者 歐陽偉昉

友邦首季年化新保費按年上升34%至19.98億美元，不過新業務價值利潤率按年跌2.3個百分點至52.3%，主要受內地和香港產品組合轉向長期儲蓄產品影響。友邦指出，今年報告分部的新業務價值均有按年增長，香港、中國內地、東盟和印度為雙位數增長。昨晨公布業績後，早市曾升3.28%高見86.6元，收市升幅收窄至1.61%，收報85.2元。

友邦沒有披露個別市場數據。過去3年本港的內地訪客業務冰封，市場關注香港業務表現，友邦指首季取得「卓越的」雙位數增長，由客戶對長期儲蓄產品非常強勁需求，包括自2月全面通關後內地訪客的銷售，以及本地客群雙位數增長帶動，該行在代理和伙伴渠道均有卓越增長。

中郵人壽首季新業務價值增長「卓越」

內地為友邦新業務價值最大市場，亦於首季全面放寬疫情防控。友邦指隨着疫情帶來干擾減退，以及日常活動回復正常，該行銷售動力在首季明顯好轉。該行在新的業務地區繼續締造卓越的新業務價值增長，亦在所有業務地區具規模地實施新的招聘舉措，而在銀保渠道也取得卓越的新業務價值增長。

友邦去年1月完成入股中郵保險24.99%，該行與郵儲銀行（1658）有銀保分銷協議。友邦指出，中郵人壽通過銷售更多較長期的期繳保費產品，在2022年新業務價值超過10億美元的基礎上，今年首季按年有卓越的新業務價值增長。友邦內地業務表現，均沒有包括中郵人壽新業務價值、首年保費等數據。

河南分公司獲准開業

此外，友邦同日公布河南分公司獲准開業，為2020年友邦中國改組為獨資子公司以來，第三個建立新的分公司省份。友邦中國首席執行官張曉宇表示，河南有龐大中產人口、大型省級經濟，以及可供廣納的人才儲備，壽險行業有巨大的增長潛力。

相關字詞﹕內地訪客保險 保險股 友邦保險 報告 新業務價值

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