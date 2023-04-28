智能手機出貨量 上季跌15%

各地庫存量仍高企 較6個月前明顯好轉

首季幾乎所有市場出貨量均現跌勢，但歐美等發達國家市場出貨量表現優於其他市場，分別跌11.5%和9.4%。報告又指出，對全球智能手機出貨跌勢不感意外，目前各地庫存量仍處於高位，但過去出貨量減少和大量促銷活動，庫存量與6個月前比較明顯好轉。Nabila Popal 預料，業界在今年底復蘇前，還需經歷3至6個月艱難時期，料第三季有機會進入積極期，其後假期旺季或實現雙位數增長。

以手機型號方面，三星出貨量達6050萬部，按年跌18.9%，市佔率22.5%；蘋果出貨量按年跌2.3%至5520萬部；小米（1810）按年跌23.6%至3050萬部； OPPO出貨量按年跌6.5%至2740萬部。