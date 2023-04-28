虛產平台開戶難 金管籲勿一刀切

阮國恒於文中強調，金管局表明沒有任何法律或監管要求禁止港銀向有關平台提供銀行服務。對於有意見指銀行以「反洗錢」和「高風險」為由而拒絕企業開戶申請，他認為，銀行需要將風險區分，採取與之相稱措施。須在有效落實反洗錢措施的同時「公平待客」，以具透明度、合理和高效的程序，讓企業獲得基本銀行服務。

不過，阮國恒同意部分虛擬資產業務的洗錢風險或較高，銀行在處理相關開戶申請倍加審慎實屬無可厚非。隨着有關監管框架落實，他預期虛擬資產平台可按合理程序開戶。

證監：虛產交易平台監管諮詢完成 5月公布

另證監會行政總裁梁鳳儀出席訪談活動時透露，證監會已就虛擬資產交易平台營運者的監管建議完成公眾諮詢，收到超過150個回覆，將於5月公布諮詢結果及最終指引，新制度將於6月1日生效。她又認為新監管制度為第三代互聯網（Web3）生態系統的重要基礎，證監會亦支持相關發展，但她同時提醒公眾注意並妥善管理相關風險。證監會正與保險業監管局討論為客戶資產購買保險的成本事宜。