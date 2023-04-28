虛產平台開戶難 金管籲勿一刀切

【明報專訊】金管局副總裁阮國恒於《匯思》撰文指，有意見指虛擬資產平台於銀行「開戶難」，他稱銀行須秉持「風險為本」的原則進行客戶盡職審查，不應「一刀切」拒絕開戶申請。金管局昨向銀行發出通函，進一步釐清業界對客戶盡職審查方面的一些疑問，分享一些經處理個案和良好做法供業界參考。另金管局今天聯同證監會舉行圓桌會議，與銀行業界和部分虛擬資產平台共同為「開戶難」作直接交流。
阮國恒於文中強調，金管局表明沒有任何法律或監管要求禁止港銀向有關平台提供銀行服務。對於有意見指銀行以「反洗錢」和「高風險」為由而拒絕企業開戶申請，他認為，銀行需要將風險區分，採取與之相稱措施。須在有效落實反洗錢措施的同時「公平待客」，以具透明度、合理和高效的程序，讓企業獲得基本銀行服務。
不過，阮國恒同意部分虛擬資產業務的洗錢風險或較高，銀行在處理相關開戶申請倍加審慎實屬無可厚非。隨着有關監管框架落實，他預期虛擬資產平台可按合理程序開戶。
證監：虛產交易平台監管諮詢完成 5月公布
另證監會行政總裁梁鳳儀出席訪談活動時透露，證監會已就虛擬資產交易平台營運者的監管建議完成公眾諮詢，收到超過150個回覆，將於5月公布諮詢結果及最終指引，新制度將於6月1日生效。她又認為新監管制度為第三代互聯網（Web3）生態系統的重要基礎，證監會亦支持相關發展，但她同時提醒公眾注意並妥善管理相關風險。證監會正與保險業監管局討論為客戶資產購買保險的成本事宜。