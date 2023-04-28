上月內地工業利潤按年跌19% 跌幅收窄

國家統計局工業司統計師孫曉分析，3月受宏觀經濟運行向好、市場需求恢復帶動，營業收入增長促進工業企業利潤改善，月內規模以上工業企業營業收入負轉正，按年升0.6%，扭轉了去年11月份以來持續下跌的局面。

規模以上工業營收扭虧 終止5個月跌勢

孫曉表示，3月份工業生產穩步回升，企業利潤跌幅收窄，但企業虧損面、虧損額仍較高，上游原材料價格回落有助改善下游盈利水平。

裝備製造業中，汽車製造業受市場需求恢復、生產銷售回升等帶動，利潤由1至2月的下跌41.7%轉為3月的升9.1%；不過，以首季整體而言，汽車製造業利潤仍然下跌24.2%。

3月外資企業利潤跌幅顯著收窄，孫曉表示，穩外資、外貿政策措施顯出效果，外資效益明顯改善。3月外商及港澳台商投資企業營業收入跌幅較1至2月收窄5.2個百分點，利潤表現按年跌7.1％，跌幅較1至2月顯著收窄28.6個百分點。