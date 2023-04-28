經濟

內地跨境交易 人幣支付稱冠 阿根廷人幣買國貨 專家：取代美元路仍長

【明報專訊】近年中國致力推動人民幣國際化，外管局的數據顯示，人民幣在跨境支付中佔比達48%以上，而美元佔比不足47%，為首次超越美元成為內地最廣泛應用的跨境交易貨幣（見圖）。另外阿根廷亦宣布以人民幣支付中國進口貨，使用人民幣結算的國家再有所增加。不過，有經濟學家指出，人民幣交易目前仍以貿易為主，作融資工具取代美元則仍有一段遙遠的距離。

明報記者 鄺海盈

據路透社統計外管局數據，內地人民幣跨境收支金額由2月的4345億美元升至3月的5499億美元，創紀錄新高，人民幣佔所有跨境交易約48.4%，美元則由48.6%降至46.7%。當中交易量涵蓋包括貨物及貿易的經常帳及跨境直接投資及證券投資的資本帳。

人行上海總部和外管局上海市分局昨日表示，今年以來正積極推進外匯管理改革開放和人民幣跨境使用。當中包括推動大宗商品如鐵礦石、石油天然氣等重點領域以人民幣結算，在「一帶一路」、東盟等重點地區和央企、市屬國企等重點企業推動跨境人民幣結算。日前阿根廷政府亦宣布，為解國內美元流失，將動用與中國貨幣掉期，為中國進口貨作融資安排。本月擬以人民幣支付約值10億美元的進口貨，其後每月約值7.9億美元的進口貨亦然。

國際化支付佔比 人幣排第五

惟人民幣在國際層面上仍有龐大發展空間。根據環球銀行金融電信協會（SWIFT），今年3月人民幣在國際化支付佔比僅約2.3%，去年全年排名維持第五位，美元同期佔比為41.7%。在貿易融資方面，人民幣則由去年2月的佔比不足2%，倍增至年初的4.5%，緊追佔比6%的歐元。同期美元則由86.8%跌至84.3%。

星展香港經濟研究部經濟師謝家曦認為，內地近年不斷推動人民幣國際化的發展，亦已有不少國家接納以人民幣作為結算貨幣，例如中東、印尼、新加坡及香港等。人民幣改革後，匯率趨向穩定，有效吸引更多國家使用。

人幣非自由流通 難作第三方支付工具

不過謝家曦同時指出，現時人民幣主要為非融資類交易使用，大部分使用人民幣結算的國家與中國擁有密切的貿易關係。由於人民幣不是自由流通的貨幣，較難以人民幣作為第三方的支付工具，他認為人民幣在國際支付依然較低水平，要真正走上國際化還有一段頗長的時間。

相關字詞﹕謝家曦 美元 跨境支付 外管局 人民幣國際化

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