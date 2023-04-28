經濟

郵儲行首季盈利增長放緩至5.2％

【明報專訊】多家銀行首季淨息差收窄，郵儲行（1658）公布，截至2023年3月底首季按年多賺5.22%至262.8億元（人民幣，下同），比2022年全年11.9％增長率放緩。營業收入按年增3.5%至882.42億元，當中利息淨收入按年僅增0.99%至693.98億元，首季淨利息收益率為2.09厘，較去年底收窄0.11百分點。

信用減值損失按年減26%

利息淨收入持平，惟同期手續費及佣金淨收入卻有較佳表現，按年增27.5%至115.86億元，主要是該行提前儲備客戶和項目，把握年初旺季營銷的「黃金期」，代理保險、信用卡、投行和交易銀行等業務收入實現較快增長。首季營業支出501.57億元，按年增11.80%。

郵儲行截至首季末不良貸款餘額626.20億元，較2022年底增加18.84億元；首季不良貸款率為0.82%，較去年底0.84%下跌0.02個百分點，按年持平，截至季末撥備覆蓋率381.12%，較去年底下降4.39個百分點。

關注類貸款餘額418.47億元，較去年底增加17.8億元；關注類貸款佔比0.55%，較去年底下降0.01個百分點。逾期貸款餘額722.23億元，較去年底增加40.71億元；逾期率0.95%，與上年末持平。首季信用減值損失按年減少29.78億元，按年跌25.68%。

核心一級資本充足率升至9.72%

與去年底比較，首季末郵儲行核心一級資本充足率9.72%，提升0.36個百分點；一級資本充足率11.54%，升0.25個百分點；資本充足率14.01%，升0.19個百分點，均滿足監管要求。

相關字詞﹕不良貸款率 淨利差 淨息差 郵儲行

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