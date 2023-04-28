郵儲行首季盈利增長放緩至5.2％

信用減值損失按年減26%

利息淨收入持平，惟同期手續費及佣金淨收入卻有較佳表現，按年增27.5%至115.86億元，主要是該行提前儲備客戶和項目，把握年初旺季營銷的「黃金期」，代理保險、信用卡、投行和交易銀行等業務收入實現較快增長。首季營業支出501.57億元，按年增11.80%。

郵儲行截至首季末不良貸款餘額626.20億元，較2022年底增加18.84億元；首季不良貸款率為0.82%，較去年底0.84%下跌0.02個百分點，按年持平，截至季末撥備覆蓋率381.12%，較去年底下降4.39個百分點。

關注類貸款餘額418.47億元，較去年底增加17.8億元；關注類貸款佔比0.55%，較去年底下降0.01個百分點。逾期貸款餘額722.23億元，較去年底增加40.71億元；逾期率0.95%，與上年末持平。首季信用減值損失按年減少29.78億元，按年跌25.68%。

核心一級資本充足率升至9.72%

與去年底比較，首季末郵儲行核心一級資本充足率9.72%，提升0.36個百分點；一級資本充足率11.54%，升0.25個百分點；資本充足率14.01%，升0.19個百分點，均滿足監管要求。