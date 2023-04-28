經濟

中海油上季利潤跌6% 中石化少賺12%

【明報專訊】中國海洋石油（下稱中海油）（0883）及中國石化（0386）昨日雙雙公布首季成績單，兩者的業績均見倒退。中海油季內的股東應佔淨利潤約321.13億元（人民幣，下同），按年下跌6.38%；中石化首季的淨利潤則跌11.83%，只賺201.02億元（見表）。

中海油資本支出按年急升46%

中海油表示，季內收入按年增長7.5%，達到977.11億元，但是主營的油氣銷售收入受到實現價格下降及油氣銷量上升的綜合影響，油氣銷售收入達742億元，同比下降9.9%。公司桶油主要成本為28.22美元，同比下降7.7%。季內平均實現油價為每桶74.17美元，按年下降23.9%；平均實現氣價為每千立方英尺8.33美元，基本持平。集團整體的淨利潤亦受壓。不過，季內的總淨產量1.639億桶油當量，按年上升8.6%。另由於探井和在建項目工作量同比有所增加，因此資本支出約247.4億元，按年上升46.1%。中海油昨日績前股價收報12.42元，微跌0.64％。

中石化化工業務虧損30億

中石化方面，旗下化工業務面對產能集中釋放，以及市場競爭激烈的影響，季內虧損30.22億元，抵消了勘探及開發、煉油、營運及分銷業務的盈利，該集團整體的股東應佔淨利潤按年跌11.83%，至201.02億元。首季度油氣當量產量1.246億桶，按年增長2.6%，其中天然氣產量3304.7億立方英尺，同比增長5.3%。勘探及開發部門除息稅前利潤為133.57億元。

煉油業務方面，季內完成原油加工量6224萬噸，生產成品油3730萬噸，除稅前利潤為104.59億元。營運和銷售業務方面，成品油總經銷量5616萬噸，同比增加10.1%，除息稅前利潤為84.75億元。季內的資本支出有234億元，按年減少7.8%；勘探及開發業務的資本開支佔最多，達149.8億元。中石化昨日績前股價收報5.11元，跌1.35％。

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