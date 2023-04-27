何濼生籲撤白居二 杜絕居屋炒風

【明報專訊】資助房屋是寶貴社會資源，涉及政府巨額補貼，理應分配予真正有需要人士，早前有人被揭發即使手持逾7000萬元豪宅單位仍可以綠表資格購入居屋，令不少市民嘩然，房委會資助房屋小組昨日因此審議通過若在港擁有物業不可購買居屋。其實近月湧現多宗未補價居屋轉手勁賺100多萬至300多萬元的個案（見表）亦顯示現有機制可能存在漏洞，嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所所長何濼生在專訪中建議取消「白居二」政策，令未補地價居屋難以在市場出售，與此同時，建議政府大規模興建「有香港特色的組屋」，以約400多萬元出售約400方呎單位，適宜有孩子或想育兩名孩子的家庭居住，日後僅可轉售予合資格的人士。
何濼生於1972年畢業於香港大學經濟系，是同年代的精英，過去近50年在經濟學界亦享譽盛名，曾獲政府委任為中央政策組兼任顧問，亦曾是香港經濟學會會長。何指出，在1970年代即使全球經歷石油危機，美國經濟多次衰退，恒指1973年3月至1974年12年曾由逾1700點大跌逾九成至約150點，但本港經濟期內卻展示出傳奇韌力，每年GDP均錄得按年正增長，1975年GDP增長約0.5%已屬低位，多年GDP均錄得雙位數增長，引出他認為一個值得深思的問題：「何以本港經濟在1970年代可以如此具備韌力，惟過去三年有兩年均錄得負增長？」
根據何濼生的分析，其中一個關鍵原因是1970年代本港社會盛行自力更生的文化，向政府攞着數的人不多，尤其是在公共房屋政策方面，當年政府提供的是符合基本生活條件的公屋，1978年推出全名為「居者置其屋」的居屋計劃，亦規定在補地價前不可轉售，推動居民自力更生：「你能夠以低於市價買入居屋，原因是政府向你出售居屋時沒有收足地價，換言之，你仍欠政府地價，所以日後你轉售一定要補足地價，而且不只是買入時的地價，亦包括期內升值的地價。由於你轉售時要補足地價，政府也可享受到期內樓價升值帶來的好處，故此納稅人沒有補貼你一分一毫，這樣的話，居屋便屬於一種自力更生的資產。」
稱買私樓蝕炒居屋大賺 不公平
何濼生表示，本港私人住宅樓價去年急跌一成半、曾重返2017年水平，即使近月略為反彈，但過去5年在高位買私樓者現時往往錄得帳面虧損；與此同時，期內購入市區居屋者近月未補價在市場出售，卻竟然可以賺取100多萬至300多萬元的豐厚利潤，明顯存在極不公平的情况：「我覺得購買私樓人士，基本上都是希望以自力更生方式滿足自己的居住需求，近年樓價下跌令他們暫時要承受帳面虧損；但在同一時間，卻有另一班人可以買入市區居屋後未補價出售獲取暴利，這既反映政府出售市區居屋時定價太低，也顯示現時轉售機制存在漏洞。」
倡建港式組屋 平均售價400多萬
現時居屋可以未補價方式出售，源於所謂的「白居二」，是房委會容許獲發配額的買家以「白表資格」可在「居屋第二市場」購買一個未補價的單位，在2013年首次推出，當時批出了5000個配額；及至2015年，房委會加碼推出2500個配額，在2017年11月，政府決定將白居二措施恒常化，由2018年起實施。此政策的原意是在新興建居屋未落成前，「白表買家」仍可受惠於資助房屋市場，但由於新落成的市區居屋嚴重供不應求，故近年掀起市場炒風。
何濼生表示，由於上述未補價出售市區居屋可以獲利100多萬至300多萬元，是不少人需要很長時間才可以儲到的錢，故此近年導致不少人抱着「攞着數」的心態申請居屋，他認為這些行為會損害本港經濟競爭力，故他建議港府終止「白居二」政策，同時大規模興建「有香港特色的組屋」，令納稅人的金錢更好地幫助有需要人士安居樂業，也可間接提升出生率。
「有香港特式的組屋」的特點包括：
1. 面積約400方呎，適宜有孩子或想養育兩名孩子的家庭居住；
2. 地點取樓面地價中位數以下的位置；
3. 平均售價400多萬元，即有經濟活動家庭年收入的8倍；
4. 設施定位為基本宜居絕不豪華；
5. 本港永久居民及承諾留港7年的合資格人才，毋須資產和入息審查，均可購入，而業主必須自住；
6. 業主不能擁有其他物業，違者該單位將遭沒收；
7. 可隨時轉賣給合上述資格的人士；不論轉手多少次，上述條件，永久生效。
籲貴地建私樓 誘港人上流
何濼生總結，本港房屋政策現時出現眾多問題，若政府不改弦易轍以杜絕一些極不合理的現象，更會妨礙吸引內地及海外專才來港，當中，另一建議政策方向是將樓面地價處中位數以上的住宅地、例如市區靚地更多用於興建私樓、而非公屋、綠置居、居屋及將來的組屋等公營房屋：「現時房策這麼容易畀人攞着數，根本是損害香港的競爭力。如果香港經濟再沒有活力，根本很難吸引人才來港，因為有能力的人來到亦無用武之地，所以香港想成為有活力的大都會，可以考慮將更多地價較高的土地用來興建私樓，這樣才可以給予市民誘因——你想住好啲便要更加努力、自己搵方法去發達。」