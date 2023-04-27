何濼生籲撤白居二 杜絕居屋炒風

何濼生於1972年畢業於香港大學經濟系，是同年代的精英，過去近50年在經濟學界亦享譽盛名，曾獲政府委任為中央政策組兼任顧問，亦曾是香港經濟學會會長。何指出，在1970年代即使全球經歷石油危機，美國經濟多次衰退，恒指1973年3月至1974年12年曾由逾1700點大跌逾九成至約150點，但本港經濟期內卻展示出傳奇韌力，每年GDP均錄得按年正增長，1975年GDP增長約0.5%已屬低位，多年GDP均錄得雙位數增長，引出他認為一個值得深思的問題：「何以本港經濟在1970年代可以如此具備韌力，惟過去三年有兩年均錄得負增長？」

根據何濼生的分析，其中一個關鍵原因是1970年代本港社會盛行自力更生的文化，向政府攞着數的人不多，尤其是在公共房屋政策方面，當年政府提供的是符合基本生活條件的公屋，1978年推出全名為「居者置其屋」的居屋計劃，亦規定在補地價前不可轉售，推動居民自力更生：「你能夠以低於市價買入居屋，原因是政府向你出售居屋時沒有收足地價，換言之，你仍欠政府地價，所以日後你轉售一定要補足地價，而且不只是買入時的地價，亦包括期內升值的地價。由於你轉售時要補足地價，政府也可享受到期內樓價升值帶來的好處，故此納稅人沒有補貼你一分一毫，這樣的話，居屋便屬於一種自力更生的資產。」

稱買私樓蝕炒居屋大賺 不公平

何濼生表示，本港私人住宅樓價去年急跌一成半、曾重返2017年水平，即使近月略為反彈，但過去5年在高位買私樓者現時往往錄得帳面虧損；與此同時，期內購入市區居屋者近月未補價在市場出售，卻竟然可以賺取100多萬至300多萬元的豐厚利潤，明顯存在極不公平的情况：「我覺得購買私樓人士，基本上都是希望以自力更生方式滿足自己的居住需求，近年樓價下跌令他們暫時要承受帳面虧損；但在同一時間，卻有另一班人可以買入市區居屋後未補價出售獲取暴利，這既反映政府出售市區居屋時定價太低，也顯示現時轉售機制存在漏洞。」

倡建港式組屋 平均售價400多萬

現時居屋可以未補價方式出售，源於所謂的「白居二」，是房委會容許獲發配額的買家以「白表資格」可在「居屋第二市場」購買一個未補價的單位，在2013年首次推出，當時批出了5000個配額；及至2015年，房委會加碼推出2500個配額，在2017年11月，政府決定將白居二措施恒常化，由2018年起實施。此政策的原意是在新興建居屋未落成前，「白表買家」仍可受惠於資助房屋市場，但由於新落成的市區居屋嚴重供不應求，故近年掀起市場炒風。

何濼生表示，由於上述未補價出售市區居屋可以獲利100多萬至300多萬元，是不少人需要很長時間才可以儲到的錢，故此近年導致不少人抱着「攞着數」的心態申請居屋，他認為這些行為會損害本港經濟競爭力，故他建議港府終止「白居二」政策，同時大規模興建「有香港特色的組屋」，令納稅人的金錢更好地幫助有需要人士安居樂業，也可間接提升出生率。

「有香港特式的組屋」的特點包括：

1. 面積約400方呎，適宜有孩子或想養育兩名孩子的家庭居住；

2. 地點取樓面地價中位數以下的位置；

3. 平均售價400多萬元，即有經濟活動家庭年收入的8倍；

4. 設施定位為基本宜居絕不豪華；

5. 本港永久居民及承諾留港7年的合資格人才，毋須資產和入息審查，均可購入，而業主必須自住；

6. 業主不能擁有其他物業，違者該單位將遭沒收；

7. 可隨時轉賣給合上述資格的人士；不論轉手多少次，上述條件，永久生效。

籲貴地建私樓 誘港人上流

何濼生總結，本港房屋政策現時出現眾多問題，若政府不改弦易轍以杜絕一些極不合理的現象，更會妨礙吸引內地及海外專才來港，當中，另一建議政策方向是將樓面地價處中位數以上的住宅地、例如市區靚地更多用於興建私樓、而非公屋、綠置居、居屋及將來的組屋等公營房屋：「現時房策這麼容易畀人攞着數，根本是損害香港的競爭力。如果香港經濟再沒有活力，根本很難吸引人才來港，因為有能力的人來到亦無用武之地，所以香港想成為有活力的大都會，可以考慮將更多地價較高的土地用來興建私樓，這樣才可以給予市民誘因——你想住好啲便要更加努力、自己搵方法去發達。」

明報記者 葉創成

[葉創成 名人樓市論壇]