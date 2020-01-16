Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
經濟
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
消費券
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
經濟
2023年4月27日星期四
劉思明 技術取勝
投資策略
官方樓指首季升5% 4年最勁 連升3個月 創半年新高
盈翠海景戶1250萬沽 較年初同類升14%
東涌啟德租賃 4個月共錄破千宗
University Hill暫收8000票 超額52倍
新地12商場迎黃金周 營業額料升25%
港交所首季多賺28%勝預期 CEO：投資收入衍生產品ETF交投齊帶動
未為LME鎳市訴訟撥備 稱現階段「沒足夠資料估量」
平保首季壽險新業務價值升近9%
險企實施兩項新準則 銀保監：利潤正增長
維達瑞典大股東擬沽清近52%持股
證監會入稟申禁11人處理財產 涉「唱高散貨」
恒指公司就外國公司染藍諮詢市場
阿里雲半價搶客 料鞏固龍頭地位 20萬企業用戶申接「通義千問」模型測試
路透：美參議員促拜登制裁阿里雲等
外媒：騰訊加快海外遊戲投資
渣打首季多賺23% 上調收入展望
招行首季多賺8% 不良貸款率微升
香港寬頻EBITDA跌6% 股息削半
珍酒李渡中籤率100% 下限定價暗盤潛水
微軟靠雲業務跑出 股價飈7％ Alphabet雲首轉盈 股票回購擴700億美元
第一共和銀行 擬售產千億美元
SK海力士首季經營虧損200億 合併以來最嚴重
張兆聰：中廣核業績佳 穩中求勝之選
技術取勝：ASMPT反彈料64元有阻力
劉思明：港股超跌反彈 中資電力勿高追
周顯：救得內房 救不回內房債主
湯文亮：美入口商被中國寵壞了
何濼生籲撤白居二 杜絕居屋炒風
納米樓湧現 辣稅害中產
技術取勝：ASMPT反彈料64元有阻力
【明報專訊】信義光能或續尋底（圖）
上 / 下一篇新聞
官方樓指首季升5% 4年最勁 連升3個月 創半年新高
盈翠海景戶1250萬沽 較年初同類升14%
東涌啟德租賃 4個月共錄破千宗
University Hill暫收8000票 超額52倍
新地12商場迎黃金周 營業額料升25%
港交所首季多賺28%勝預期 CEO：投資收入衍生產品ETF交投齊帶動
未為LME鎳市訴訟撥備 稱現階段「沒足夠資料估量」
平保首季壽險新業務價值升近9%
險企實施兩項新準則 銀保監：利潤正增長
維達瑞典大股東擬沽清近52%持股
證監會入稟申禁11人處理財產 涉「唱高散貨」
恒指公司就外國公司染藍諮詢市場
阿里雲半價搶客 料鞏固龍頭地位 20萬企業用戶申接「通義千問」模型測試
路透：美參議員促拜登制裁阿里雲等
外媒：騰訊加快海外遊戲投資
渣打首季多賺23% 上調收入展望
招行首季多賺8% 不良貸款率微升
香港寬頻EBITDA跌6% 股息削半
珍酒李渡中籤率100% 下限定價暗盤潛水
微軟靠雲業務跑出 股價飈7％ Alphabet雲首轉盈 股票回購擴700億美元
第一共和銀行 擬售產千億美元
SK海力士首季經營虧損200億 合併以來最嚴重
張兆聰：中廣核業績佳 穩中求勝之選
技術取勝：ASMPT反彈料64元有阻力
劉思明：港股超跌反彈 中資電力勿高追
周顯：救得內房 救不回內房債主
湯文亮：美入口商被中國寵壞了
何濼生籲撤白居二 杜絕居屋炒風
納米樓湧現 辣稅害中產
官方樓指首季升5% 4年最勁 連升3個月 創半年新高
盈翠海景戶1250萬沽 較年初同類升14%
東涌啟德租賃 4個月共錄破千宗
University Hill暫收8000票 超額52倍
新地12商場迎黃金周 營業額料升25%
港交所首季多賺28%勝預期 CEO：投資收入衍生產品ETF交投齊帶動
未為LME鎳市訴訟撥備 稱現階段「沒足夠資料估量」
平保首季壽險新業務價值升近9%
險企實施兩項新準則 銀保監：利潤正增長
維達瑞典大股東擬沽清近52%持股
證監會入稟申禁11人處理財產 涉「唱高散貨」
恒指公司就外國公司染藍諮詢市場
阿里雲半價搶客 料鞏固龍頭地位 20萬企業用戶申接「通義千問」模型測試
路透：美參議員促拜登制裁阿里雲等
外媒：騰訊加快海外遊戲投資
渣打首季多賺23% 上調收入展望
招行首季多賺8% 不良貸款率微升
香港寬頻EBITDA跌6% 股息削半
珍酒李渡中籤率100% 下限定價暗盤潛水
微軟靠雲業務跑出 股價飈7％ Alphabet雲首轉盈 股票回購擴700億美元
第一共和銀行 擬售產千億美元
SK海力士首季經營虧損200億 合併以來最嚴重
張兆聰：中廣核業績佳 穩中求勝之選
劉思明：港股超跌反彈 中資電力勿高追
周顯：救得內房 救不回內房債主
湯文亮：美入口商被中國寵壞了
何濼生籲撤白居二 杜絕居屋炒風
納米樓湧現 辣稅害中產
prev
next