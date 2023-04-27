第一共和銀行 擬售產千億美元

【明報專訊】彭博社引述知情人士稱，在美國地區銀行危機中流失逾千億美元存款的第一共和銀行（美：FRC），擬出售價值高達千億美元的長期按揭貸款及證券填氹，觸發該股周二股價重挫近50%。CNBC昨晚的消息又傳出美國政府目前不願介入拯救，令外界憂慮其能否渡過難關，其股價昨早段再挫逾三成刷新低位，市值跌穿10億美元，盤中多次停牌，不過午夜前股價跌幅收窄至兩成左右。自地區銀行危機爆發以來，第一共和銀行的股價截至周二累計跌逾九成。
昨市值跌穿10億美元
知情人士向彭博社稱，第一共和銀行可能向美國大型銀行在內的潛在買家，提供認股權證或優先股，鼓勵它們高於市價購買資產。
第一共和銀行的理據是，若高於市價向第一共和銀行購買債券，大型銀行只會損失數十億美元，但若任由該銀行倒閉，大型銀行最終可能要向聯邦存款保險公司（FDIC）繳付300億美元的監管成本及費用。
消息指出，第一共和銀行的顧問已準備讓潛在買家購買該銀行的新股票，前提是它們能協助改善該銀行的資產負債表，以避免被聯邦存款保險公司（FDIC）接管，並為潛在的增資掃除障礙。
顧問準備讓潛在買家購新股
彭博社的消息指出，該銀行在過渡時期或需美國政府協助，以促成與一些大型銀行的談判。Aptus Capital Advisors投資組合經理David Wagner表示，第一共和國的資產將被出售，但這可能需要一段時間，而且可能會以相當低的價格出售。截至3月底，該銀行總資產為2330億美元，當中包括1730億美元的貸款和350億美元的證券投資。自該銀行公布第一季財報以來，至少3家券商下調其股價目標。