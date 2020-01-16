香港寬頻EBITDA跌6% 股息削半

住宅方案收入按年跌2%

集團上半財年收入按年跌1%至67.07億元，若不包括去年已出售的新加坡及馬來西亞業務4個月影響，收入按年升2%。期內核心業務企業方案按年升3%至23.48億元，主要受惠批售IDD的收入增加。受市場競爭激烈影響，住宅方案收入按年跌2%至11.97億元。

期內企業寬頻用戶數按年跌1%至11.9萬戶，企業客戶數按年跌3%至10.3萬戶。持股管理人執行副主席楊主光表示，受疫情困擾不少企業倒閉，影響客戶量，該輕微跌幅亦可視為持平，強調看重服務收費生意額而非用戶數。住宅市場方面，寬頻用戶數按年升3%至91.5萬戶，住宅ARPU按年跌4%至179元。楊主光表示，隨着通關及經濟氣氛好轉，近期亦在寬頻服務加價，相信下半財年住宅和企業寬頻業務會改善。

楊主光又表示，未來住宅市場及企業市場均以挖動競爭對手客戶為發展策略，住宅市場主力吸納有線寬頻（1097）客戶，企業市場則會主攻HGC（環球全域電訊）、其舊股東和記系的商住物業、附屬公司均屬目標客戶。

料大灣區收入3年可「翻一番」

楊指香港寬頻上市至今，一直是業內增長最快的電訊公司，住宅及企業市佔第二，未來會繼續透過有機增長和併購發展。此外，會積極拓展大灣區業務，料未來2至3年收入可「翻一番」。

今年3月香港寬頻董事會確認透過I Squared Asia收到初步非約束性函件，表明其有意與公司進行一項涉及可能提出要約的交易。而早於去年，香港寬頻亦曾傳出賣盤消息。楊主光昨日於業績記者會上強調公司「沒有賣盤計劃」、「不評論」市場傳聞，及「不應評論」，直言公司正常營運。