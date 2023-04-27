外媒：騰訊加快海外遊戲投資

消息人士表示，騰訊去年減慢新投資步伐，未來將通過投資或收購遊戲工作室，加快拓展海外市場，首選為歐洲遊戲工作室。騰訊未有回應查詢。報道引述騰訊內部人士指，集團在遊戲版號方面沒有問題，不過內部擔憂政府將阻止其國內業務像過去般佔據主導地位，同時競爭對手迅速進軍全球遊戲市場，騰訊亦需加快發展海外市場。

另有一名騰訊內部人士透露，由於去年歐洲宏觀經濟不確定性及中美關係緊張，去年沒有積極進行資本配置，不過集團總裁劉熾平近日再次將焦點放在併購。報道又指，騰訊未有公開披露海外投資規模，亦曾要求風險投資伙伴不要披露其投資身分。

大股東再減持騰訊套2.66億

另外，聯交所披露權益顯示，騰訊南非大股東Naspers旗下Prosus於周二（25日）在場內出售78.96萬股騰訊，其持股由26.01%減至25.99%，每股平均價336.8814元，套現近2.66億元。Naspers早於周二晚已披露相關消息，惟騰訊昨股價則未受影響，收市升2.9%至348.2元，成交86.4億元，北水淨流入亦錄5.39億元。