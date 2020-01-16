未為LME鎳市訴訟撥備 稱現階段「沒足夠資料估量」

目前累計有5宗申索個案

港交所行政總裁歐冠昇不願評估相關訴訟的勝訴機會，只重申LME是按整體市場的最佳利益行事，會就相關訟訴積極抗辯。

資料顯示，LME截至今年3月已接獲5宗有關去年3月取消期鎳交易引致損失的索償訴訟，合共申索約5.81億美元（約45.6億港元）。港交所季報在或然負債部分透露，未有為相關訴作撥備，並透露LME今年首季營運開支增加19%，主要源於鎳市場事件所涉的法律及專業費用以及持續增強及優化LME市場的舉措所涉及的諮詢費用增加。

歐冠昇解釋，LME專業費用急增除了與索償訟訴的法律專業費用增加外，亦由於LME回應落實英倫銀行及英國金融行為監管局（FCA）的改革建議，以及LME在事件後自行檢討的Oliver Wyman報告所提建議，涉及的相關措施所涉專業費用，相關專業費用開支未來一段時間預期仍會維持。LME 集團於 2023 年 3 月 30 日宣布了一項為期兩年的發展計劃，主要為落實檢討報告及監管當局的建議。

LME金屬合約首季日均成交減14%

LME金屬合約首季日均成交減少14%，令 LME 交易費及 LME Clear 結算費分別減少12%及13%。