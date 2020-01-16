港交所首季多賺28%勝預期 CEO：投資收入衍生產品ETF交投齊帶動

明報記者 鄺海盈

港交所昨午公季績，午後股價逆市上升，全日升1.2%收報329元，成交金額達13.26億元。今年首季港交所收入及其他收益錄55.6億元，創歷來首季第二高，按年升19%。主要業務收入按年升5%至50億元，反映保證金與結算所基金的投資收益淨額增加，但交易及結算費減少以及上市費收入減少已抵消部分升幅。期內扣除利息支出及其他融資成本、稅項、折舊及攤銷前的盈利（EBITDA）錄42.1億元，按年升21%。

首季平均每日成交按年跌13%

面對高息環境、地緣政治緊張局勢，宏觀經濟存在不明朗因素，聯交所首季平均每日成交金額（ADT）為1278億元，與去年第四季大致相若，但較去年第一季下跌13%。

此外，滬股通以及深股通北向交易日均成交按年跌8%至970億元人民幣，令交易及結算費減少；聯交所的衍生權證、牛熊證及權證日均成交跌36%至131億元，歐冠昇指是主要受現貨股票市場成交下跌9%影響，但期貨衍生產品及ETP（包括ETF）交易卻持續錄得增長。

新上市衍生權證和牛熊證數目亦有所下降，導致聯交所上市費收入減少37%。期內，於香港交易所新上市的公司共18家，集資額合共67億元，較去年下跌 55%。截至3月31日共有92宗上市申請正在處理中。惟首季衍生產品期貨及股票期權合約日均成交，分別按年增加4%及7%，ETP產品日均成交按年增31%至145億元。

ETP產品日均成交大增逾三成

另外，歐冠昇提到，港交所的MSCI衍生產品組合有所加強，於3月1日已重新推出MSCI印度（美元）指數期貨，更新了產品的合約細則，配合國際投資者的需要。截至3月底，MSCI淨總回報系列期貨未平倉合約達5.36萬張，較去年底升62%，其間日均成交合約張數達2550張，按年升近七成。

港交所季度營運支出按年增11%至13.03億元，但按季略減3%。對於開支增長是否已見頂，歐冠昇認為，營運支出只佔收入極少比例，當中大部分的資源投放在基建系統上。他又稱，隨着更多新項目如人民幣櫃枱等落實，港交所會繼續投放資源研發及改善系統，以把握更多未來機遇。