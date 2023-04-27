新地12商場迎黃金周 營業額料升25%

【明報專訊】為迎接五一黃金周，新地（0016）旗下其中12商場斥資千萬元，打造逾1萬份訪港旅客尊享禮遇，吸引訪港旅客到旗下商場消費。新地代理（銷售及租賃）董事鍾秀蓮表示，今年五一黃金周，是內地與本港通關後內地首個長假期，預料吸引大批內地旅客訪港短旅遊，集團旗下三大新界商場，包括上水廣場、屯門卓爾廣場及屯門錦薈坊，聯手打造「豪送黃金周」及「5.1黃金周購物賞 送鮑魚花膠」兩大企劃，由4月29日起至5月上旬，於三大商場分別消費滿指定金額，即送999.9足金黃金及矜貴鮑魚花膠等海味食材。
她又預計，本周末起一連5日內地長假，勢將帶動旗下商場人流及營業額分別上升20%及25%。另新地在六大鐵路沿線商場，包括沙田新城市廣場、旺角MOKO新世紀廣場等，連同廣州天環及成都環貿ICD，由即日起再度推出「好賞•同遊」消費禮遇，向來港的內地旅客及北上消費的港人，送上本港商場購物優惠券、內地商場的餐飲券及電影票，優惠價值高達3000萬元。
MOKO等送購物券予訪港內地客
此外，中原（工商舖）工商部高級分區營業董事張志傑表示，火炭坳背灣街61至63號盈力工業中心地廠，面積約3016方呎，最新以約2940萬元易手，呎價約9748元。原業主1996年3月約693萬元購入，一直作自用，持貨逾27年，帳面獲利約2247萬元或2.3倍。