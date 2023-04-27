University Hill暫收8000票 超額52倍

今日截票 七成來自新界

市場另一焦點新盤，恒地（0012）等六大發展商合作的啟德跑道區天瀧，已落實下月5日起招標推售首批116伙。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，項目將為買家提供建築期及即供付款辦法，亦將設二按安排，而項目亦接獲不少內地客查詢，客源主要來自大灣區。被問到為何選擇在內地五一長假後招標，韓家輝回應，有代理反映個別客人計劃黃金周後才到港，故安排在長假後招標。

恒地指有大灣區客查詢天瀧

兩大新盤凍結購買力，令昨日新盤交投淡靜，市場僅錄零星餘貨成交。其中，協成行旗下已屆現樓的何文田芳菲，昨日售出8樓A室，單位實用面積481方呎，2房間隔，成交價1154.5萬元，呎價24,002元，屬該盤本月第3宗成交，單月套現逾3500萬元。另外，長實（1113）與新地合作的屯門青山公路飛揚2期，昨日售出2伙實用462方呎的2房戶，分別為5座3樓B室及3座6樓B室，成交價577.3萬及594.6萬元，實呎12,496元及12,870元，項目單日套現1171.9萬元。

同時，新世界（0017）與港鐵（0066）合作的大圍站柏傲莊III，繼續有買家取消交易。成交紀錄冊顯示，項目今日新增1宗取消交易個案，單位為1A座32樓E室，於2021年6月以986萬元售出。柏傲莊III自2021年8月至今，累錄約445宗取消交易，佔已售單位總數約845伙的53%，涉總成交額約68億元。

[香港地產]