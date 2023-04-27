官方樓指首季升5% 4年最勁 連升3個月 創半年新高

明報記者 林尚民

據差估署資料顯示，3月私宅售價指數報351.4點，按月升1.36%，雖然較2月升幅2.36%有所收窄，但連升3個月，創半年新高；若按年比較，則跌7.87%，與2021年9月歷史高位398.1點相比仍跌11.73%。期內，各類型單位樓價指數續升，其中A、B及C類中小型單位售價指數報352.8點，按月升1.32%，按年跌8.27%；D及E類大型單位售價指數報308.9點，按月升0.78%，按年則升0.29%。

753至1075呎首季升6.1%跑贏大市

總結今年首季，私宅售價指數累升4.99%，為2019年首季、即近4年來最大單季升幅，當時樓價在一季內上升5.37%。各類物業中，首季錄得最大升幅，為實用753至1075方呎的C類單位，該類物業3月售價指數報323.5點，按季升6.1%，相信與換樓客入市有關；其次為實用431至752方呎的B類單位，3月份指數報340.3點，按季升5.68%。

另受惠通關效應，即使每年首季一向為傳統租務淡季，惟3月份租金指數表現理想，3月私宅租金指數最新報176.3點，按月升1.09%，連升兩個月，並為2021年8月錄得按月1.28%升幅後，逾一年半來最大單月升幅，但對比去年同期則仍跌1.23%。今年首季租金指數累升0.46%，為去年第三季錄得0.56%後再現升勢。

租金指數按月升逾1% 年半最勁

萊坊董事兼大中華區研究及諮詢部主管王兆麒指出，受惠於通關消息，樓價出現報復式反彈，但短期內高息口及新盤貨尾量囤積等因素依然阻礙樓價回升速度，預料次季樓價面對阻力較首季大，今年上半年樓價仍會在低位徘徊，樓市仍需較長時間才能回復2021年時樓市高位的氣氛。王續稱，今年市場主題仍以「去庫存」為主，次季發展商會更積極銷售新盤，預計上半年餘下時間一手成交平均每月增至1300至1500宗水平。

利嘉閣研究部主管陳海潮認為，4月市場各有好淡因素，包括美息有見頂趨勢，而且香港上月下旬再次不跟隨美國加息，買家供樓壓力相對穩定；另上月下旬至本月上旬，大量新盤以貼市價甚至低市價開售，對二手構成壓力，預期本月樓價升幅將進一步收窄至僅約1%。 陳認為，樓市仍然穩中向好，假設次季平均每月樓價若能維持1%升幅，次季樓價有機會再升3%，而帶動整個上半年樓價累升約8%。「高才通」審批反應理想，如成功申請者在次季陸續來港，將推動住屋需求，有機會進一步推高樓價升幅。

[香港地產]