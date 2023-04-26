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App Store壟斷案 法院判蘋果勝訴

【明報專訊】美國第九巡迴上訴法院支持聯邦法官2021年的裁決，認為蘋果App Store的規定，對手遊交易不構成壟斷，基本支持App Store政策，駁回《要塞英雄》（Fortnite）開發商Epic Games除一項以外的所有指控，這意味蘋果App Store的控制權和收費方式，不會因Epic提出的法律挑戰而有重大變化。

駁回Epic Games大部分指控

蘋果發言人表示，今次裁決再次證明，蘋果在此案的「巨大勝利」（resounding victory），10項索償有9項對蘋果有利，兩年來聯邦法院的兩次裁決，都認定蘋果在州和聯邦層面均遵守反壟斷法。兩家公司為爭論App Store對第三方開發商的控制權應有多大而爭拗多年。蘋果早段微跌。在微軟（美：MSFT）和Alphabet（美：GOOG）公布業績前，美股3大指數早段下滑，納指跌約1%。

強生（美：JNJ）的監管文件披露，今年稍後將為旗下消費者健康用品業務Kenvue進行首次公開募股（IPO），股票定價介乎20至23美元。按上述股價區間計算，該業務估值約400億美元，有可能是美國今年最大規模的IPO。

儘管部分消費巨頭加價應付通脹，但無礙它們首季表現勝預期。麥當勞（美：MCD）第一季利潤按年增63%至18億美元。全球及美國同店銷售額均上升12.6%，超出分析師預期。在談論美國的銷售時，麥當勞表示，可比銷售數據受惠於策略性的食品價格上調，加上可比客流量的積極增長，不過其股價早段微跌。由於加價有助抵消成本上漲，且消費保持韌性，百事（美：PEP）在截至3月25日的第一財季，收入及盈利均勝於預期，並上調全年展望，股價早段漲至190.18美元，創52周高位。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕百事 麥當勞 強生 蘋果公司 反壟斷

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