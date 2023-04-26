第一共和銀行存款按季減四成 裁員25%削支出 股價再跌27%

第一共和銀行表示，4月提款已趨穩定，不過存款仍繼續輕微下降。有別於以往專注於服務富豪客戶，第一共和銀行希望能爭取更多消費者、小企業及非牟利機構存入資金，尤其是那些金額不超過聯邦存款保險公司（FDIC）的25萬美元保險上限的存款。

須付最高4.9厘救市貸款息

該銀行表示，目前未受保存款相對於存款總額的比例有所下降。若不計及美國11家大型銀行的存款救助行動，未受保存款佔總存款額的比例，已由68%降至27%。

該銀行稱，正努力重組資產負債表、減少短期借款及開支。該銀行將在第二季通過削減高層薪酬、減少辦公空間及裁員20%至25%來削減支出，並尋求發放可在二級市場出售的貸款。

第一季業績顯示，第一共和銀行利潤按年跌33%至2.69億美元，收入按年跌13%至12億美元。分析指出，第一季大部分時間，是在存款擠兌促使其透過美聯儲及聯邦住宅貸款銀行（FHLB）獲得昂貴的貸款前，預示該銀行未來的收益可能進一步受壓。

該銀行表示，第一季向美聯儲及FHLB支付介乎3厘至4.9厘的貸款利息。這意味它未來的融資成本，可能高於其放貸所收取的利息。該銀行首季的貸款利率為3.73厘。券商Wedbush分析師David Chiaverini預期，該銀行將在未來幾年面臨經營虧損。該銀行高層證實，正尋求策略選項。一些華爾街大行私下預測，該銀行將被全部或部分出售。

有大量債券錄未實現虧損

截至去年底，第一共和銀行為貸款減值近270億美元，資產負債表上還有大量美國國債和其他長期債券的未實現虧損。這些虧損遠高於其當時約130億美元的有形普通股權益。作為第一共和銀行股東的佛州一家公共養老基金已入稟三藩市的聯邦法院，指控該銀行及其審計機構畢馬威（KPMG）涉嫌在3月地區銀行業危機爆發前作虛假陳述，一再誇大其商業模式的安全性，即使利率上升已損害其貸款及證券投資組合的價值。

渣打（2888）行政總裁溫拓思（Bill Winters）警告，上月導致市場動盪的直接風險已經消退，但銀行業仍可能面臨問題，部分銀行的失衡問題已經暴露，為遏抑通脹而上調的利率，導致部分銀行的問題惡化。不過迹象顯示銀行業危機暫時緩解，美聯儲、歐洲央行、英倫銀行等幾家央行表示，由於市場條件放鬆，將由下月起把美元融資操作的頻率，由每天恢復至每周一次。

（綜合報道）

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