經濟

香港地產

擎天4房4280萬沽 SARS貨升值5倍

【明報專訊】部分業主趁樓價回升賣樓套現，市場連錄數宗於2003年SARS或2008年金融海嘯期間入市的業主，沽貨勁賺離場個案。利嘉閣分行經理鄭樹輝表示，九龍站擎天半島本月暫錄2宗成交，當中第1座中層D室，實用1344方呎4房2雙套間隔、享海景，以4280萬元易手，實呎31,845元，成交價、呎價均為屋苑自去年7月後的高位。

據了解，原業主早於2003年3月SARS爆發期間，以702.8萬元一手購入，持貨20年，帳面賺逾3577萬元或逾5倍。

同為九龍站豪宅的君臨天下新錄第3座中層D室成交，實用1062方呎，3房1套間隔，以3356.8萬元連車位易手，實呎31,608元；原業主2009年以約2078萬元一手購入，帳面賺1278.8萬元或約62%。

君臨天下3房售3356萬

14年帳賺六成

大型屋苑方面，利嘉閣首席分區董事梁敬嚴表示，將軍澳中心4月至今暫錄14宗成交，比3月全月錄約7宗，增多1倍，當中第2座中層C室，實用684方呎3房1套間隔、望海景，以1080萬元易手，實呎15,789元；原業主早於2003年SARS期間以229萬元一手購入，持貨20年，帳面賺851萬元或3.7倍。

嘉湖「金融海嘯」貨帳賺4倍

天水圍嘉湖山莊錄「金融海嘯」貨大賺個案。美聯聯席區域經理湯少建表示，嘉湖山莊3月全月共錄約34宗成交，惟4月至今暫錄17宗成交，交投量減五成；新近成交為翠湖居第6座高層G室，實用548方呎3房戶、望公園景，原業主以600萬元放盤一周，獲買家議價，以585萬元易手，實呎10,675元，即減價15萬元2.5%。

上述原業主於2008年底金融海嘯期間，以117.68萬元購入，持貨逾14年，帳面獲利約467.32萬元，期內物業升值近4倍。

相關字詞﹕嘉湖山莊 將軍澳中心 擎天半島 君臨天下 九龍站 賣樓 SARS貨 二手成交

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