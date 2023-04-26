經濟

融信境內債「20融信01」瀕違約 今起停牌

【明報專訊】融信中國（3301）旗下境內債「20融信01」陷違約邊緣，據融信旗下融信（福建）投資公告，由於公司房地產項目銷售回款不達預期、帳面可動用資金較少，公司預計不能籌措足額資金在2023年4月27日對「20融信01」本次分期償付款進行兌付。公司正在制定進一步的債券兌付方案，並提請增加30天寬限期。

「H20融信1」、「H20融信3」、「21融信01」、「20融信01」等4筆境內債券將自4月26日開市起停牌，復牌時間另行確定。

「20融信01」發行規模達16.5億元（人民幣，下同），發行期限為4 年，票面利率5.6厘，由西南證券、華泰聯合證券有限責任公司和國泰君安證券股份有限公司擔任主承銷商，西南證券擔任債券受託管理人。

擬定兌付方案 請求30天寬限期

去年7月，融信已為「20融信01」提請展期支付本息，並獲通過；其後公司又在今年3月再為規模10億元的「21融信01」提請延期等。

而早在本月中，外電報道融信計劃將主要境內人民幣債券延期，最多延長4年，並以分期方式支付本金及利息，並考慮將之前已延期的債券再延期3年，不過計劃尚未最終敲定細節，包括是否應提供現金首付款，以爭取債券持有人支持。

融信在本月披露，今年三月份的合約銷售額僅得15.37億元，較2022年3月份的53.96億元，按年跌71.5%；今年首季合約銷售額亦僅38.65億元，較2022年首季的202.31億元，按年跌80.9%。

相關字詞﹕人民幣債券 境內債 融信中國

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