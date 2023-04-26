經濟

老虎證券推現金管理服務 冀攻機構市場

【明報專訊】老虎證券（美：TIGR）宣布在港推出現金管理服務「老虎錢罌」，供投資者將閒置資金轉以美元方式存進貨幣基金，以待出擊作下一輪投資。創始人及行政總裁巫天華表示，在香港市場他們不滿足於只為零售客戶提供服務，亦有意涉足機構市場。老虎證券資產管理合伙人徐楊表示，公司亦正研究申請虛擬資產交易相關牌照。

虛擬資產交易有需求 研申相關牌照

巫天華稱，老虎證券仍在創業階段，在港亦剛上線不久，甚至有很多國家市場仍未有發展，因而看好行業前景，並認為二手市場交易仍然有非常大的市場。在應用人工智能及推出TigerGPT方面，他認為有別於市面的高門檻服務要付費去購買具版權的資訊，現時透過TigerGPT可以更好地和用戶對接，讓用家可設定條件選股。連同今次推出「老虎錢罌」，他謂沒有因此設定吸客目標。

徐楊進一步指出，其所屬部門會發展面向機構商業的金融科技及分銷基金。若發現高淨值客戶有需求，他們亦會為該等客戶尋求特別結構的基金供其選擇，但是目前為止，基金分銷佔整體資產管理業務90%。現時市况下，會以銷售貨幣市場基金為主，再逐漸推出其他產品。在留意到客戶對參與虛擬資產買賣有需求，他們會考慮研究申請相關牌照。

老虎證券（香港）機構部執行董事陳紀賢則表示，由於他們具備美國證券的結算能力，在港同業不多，因此在港會探討為業界提供服務的空間，但是目前他們未有推出白標（White Label）系統，料要到下一階段才會開發。另母公司曾經為30隻新股提供承銷服務，在港方面，他們正與高級別的金融機構洽商並計劃參與新股承銷。

相關字詞﹕陳紀賢 徐楊 巫天華 老虎證券

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