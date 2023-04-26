和記：復活節港人漫遊用量收入超疫前

訪港旅客漫遊只小部分增長

古星輝表示，集團將用戶精密分工，細分品牌應對市場需求，早前推出主攻尊尚和高端客戶的品牌「SUPREME」，除了現有銅鑼灣及尖沙嘴分店外，第三季將於新界區再開新店，未來會按照現有客戶分佈及客戶需求，進行SUPREME業務佈局。

3香港新增1000個基站

談及覆蓋率方面，技術總裁梁丙曜表示，3香港過去新增1000個基站，覆蓋新落成交通基礎設施和公共設施。當中以客戶角度成立的「小蜜蜂」團隊完成測試逾7000多個熱點，如西貢、吉澳等離島郊區。以用戶角度出發，增強網絡覆蓋密度，提升其上網體驗。

如在多人使用的場景下，用戶下載和觀看影片速度。古星輝表示，「小蜜蜂」業務開始一年多，未來會繼續恆常化去營運，在原有覆蓋基礎上，透過各項微調，進一步提升用戶體驗。

整合黑名單 防止客戶受騷擾

最新業務發展方面，古星輝表示，集團在「電騙」領域配合政府部門合作，平衡私隱等方面的情况下，主動以網絡層面分辨號碼，整合黑名單號碼，防止客戶受到騷擾。他又表示，公司最新發布「防電騙程式」，客戶可自動加入號碼，制定個人化電話黑名單。

談及企業方案「3 Business」，古星輝表示，目前業務收入按年倍增，但佔比仍未達披露水平，團隊人員約幾十人。他又表示，業務發展潛力大，市場客戶廣泛，如中小企、教育界和建築安全等。目前項目包括送餐機械人租賃計劃、移動式收款機和自動短訊傳訊等。