加國養老基金OTPP 解散駐港中國股票團隊

5名員工受影響

根據證監會網站顯示，OTPP規模達到2470億加元（相當於1820億美元），並有5名僱員的執照於4月18日被撤銷。報道引述兩名消息人士指，這些員工來自OTPP香港自營交易團隊，並負責大中華區股票。

OTPP發言人Dan Madge在回覆路透社的聲明中證實，該基金將不再於亞洲設立以國家為重點的選股團隊，這導致香港辦事處的5名員工需要離職。Dan Madge指，作出此決定並不容易，因為會影響到OTPP的團隊，惟反映了該基金會在未來選擇高確信度股票名單時的正確模式，一如其他地區，基金會在多倫多的中央團隊尋找亞洲的投資機會。

據報與中國西方關係日益緊張有關

報道又引用養老基金數據平台Global SWF資料顯示，去年底OTPP已完全退出中國國內A股市場。

在今年1月份，OTPP在一份聲明中指出，該基金將停止對中國私人資產的未來直接投資，但將繼續對中國的公共市場進行投資，並通過基金伙伴和外部經理對私人市場進行間接投資。當時基金對中國的投資佔其淨投資大約2%或50億加元。當時已有消息人士表示，地緣政治風險等因素在OTPP的決定中產生了作用。

翻查資料，OTPP在2021年曾作為港股聯易融科技（9959）的基石投資者參與認購，亦參與了今年衝刺港股的貨拉拉的上市前融資等。