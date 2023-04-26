經濟

多家內銀淨息差跌穿1.8厘警戒線

【明報專訊】內地自去年多次調低貸款市場報價利率（LPR），以刺激經濟及扶助內房融資。內地市場利率一直處於低水平，令銀行淨息差大幅收窄。據報在內地25家已披露2022年年報的上市銀行中，有7家淨息差低於1.8厘的「警戒線」，料此為近期中小銀行密集下調存款利率以穩定淨息差的原因之一。

路透日前亦報道，內地本月敦促銀行進一步降低存款利率，以紓緩銀行經營壓力。

內銀股昨日普遍跑贏大市，當中中國銀行（3988）自4月至今升幅達4.3%，遠較大市表現為好。《證券時報》昨日引述業內人士報道，多家內地銀行的淨息差低於1.8厘，根據市場利率定價自律機制日前發布的《合格審慎評估實施辦法》，淨息差的評分「警戒線」為1.8厘，低於1.8厘將被扣分。業內人士認為，今年首季部分商業銀行淨息差指標可能會持續下行，不過全年有望保持穩定。

據銀保監會披露，去年商業銀行整體淨息差為1.91厘，按年下降了17點子，是自2010年以來淨息差首次跌破2厘，而且去年4個季度淨息差逐季下行。當中，城商和農商銀行去年淨息差跌幅逾20點子，下跌幅度更高於國有及上市銀行。

上海金融與發展實驗室主任曾剛表示，去年信貸需求不足令貸款重新定價、實體經濟需求持續走弱等，令去年淨息差明顯下降。加上受累於房地產爆煲，相關行業的貸款及按揭貸款利息收入增加不良貸款比例，並為淨息差帶來壓力。中信證券首席經濟學家明明認為，由於部分銀行下調存款利率，降低負債成本，隨着融資需求復蘇，貸款利率下降空間有限，預計全年淨息差維持穩定。

相關字詞﹕內銀股 貸款市場報價利率 淨息差

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