University Hill昨加推61伙 折實均呎1.65萬

事實上，University Hill昨日新加推的3號價單涉61伙，涵蓋1房至2房連儲物房戶型，維持最高15%直減折扣，整批折實均呎16,508元，與首兩張價單相若，屬原價加推，今批單位折實價約473萬至781萬元，折實實呎13,614至19,421元。今張價單入場單位為漾景閣3座2樓B1室，屬實用318方呎1房戶，折實價473.01萬元。

University Hill前後公布3張價單共涉245伙，佔項目單位總數607伙約40%。

必嘉坊‧迎匯周五推售28伙

另外，恒地（0012）牽頭的啟德跑道區天瀧，預計快將上載銷售安排之際，恒基營業（一）部負責銷售的紅磡必嘉坊系列，本月至今暫售約47伙，其中必嘉坊‧迎匯昨加推價單5號，並定於周五推售28伙，屬實用214至508方呎的開放式至3房戶，整批折實均呎20,368元，入場單位為27樓L室，實用214方呎開放式戶，折實價449.8萬元。

綜合市場資訊，4月至今整體一手成交錄約790宗，其中新地天水圍現樓Wetland Seasons Bay第2期，透過招標售出別墅RV 6的3樓B室，實用902方呎另連平台，4房設計，成交價逾1422.4萬元，實呎15,770元，買家成交期150日，並獲1萬元現金回贈。另同系元朗現樓Grand YOHO第2期，亦透過招標以逾1825萬元售出第8座48樓F室，實用907方呎4房戶，實呎20,122元。

會德豐藍田KOKO MARE本月開售至今累沽約176伙，昨售出第9座10樓D室，實用464方呎2房戶，成交價902.1萬元，實呎19,442元。