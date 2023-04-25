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經濟
2023年4月25日星期二
劉思明 技術取勝
投資策略
港股失二萬 外資4月反手淨沽A股 人幣曾跌穿6.9關 見本月新低
大摩：長線基金4月沽中資科技股料套241億
工信部研谷汽車消費 車股衝上 比亞迪升4%
網易滬入稟促暴雪退還3億欠款
綠竹生物今起招股 一手入場費8414元
青島啤首季多賺29% 銷量利潤創新高
藥明康德純利升32% 活躍客逾6000家
呂宇健:晤匯控機構投資者爭支持 對投票顧問未會面即反對議案感失望
攜程：今年來港航班預訂量飈57倍
恒汽旗下地產養生谷項目 2元人幣售恒大
萬達商管上市期限傳延至11月底
瑞信首季走資5400億 仍未止血 AT1債「清零」帶挈 虧轉盈1097億
「迷因股」BBBY 資不抵債申破產
迪士尼本周啟動次輪裁員 夏季前削7000人
張兆聰：煤價跌發電量升 華能電力勢強
劉宇亮：港股悶局料延至5月初
葉仕偉：Web3牛氣冲天 港府民間齊響應
何民傑：控煙須平衡經濟
「星艦」首次發射 算成功還是失敗？
技術取勝：贛鋒50至55元整固
劉思明：抗疫醫藥股升勢未必持久 勿高追
周顯：澳門難搞與SWIFT脫鈎金融
湯文亮：當AI說我愛你……
凱玥大宅呎價5萬 鴨脷洲標準戶新高 4房4套1.85億沽 通關後累售3伙套逾5.3億
University Hill昨加推61伙 折實均呎1.65萬
一蘭拉麵20萬租旺角舖 成港第三分店
柏傲山「兩房半」租出 內地專才月租3.8萬承接
恒地等庇利街項目獲批則 涉72萬呎樓面
技術取勝：贛鋒50至55元整固
【明報專訊】蒙牛料33元有沽壓（圖）
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