「星艦」首次發射 算成功還是失敗？

但奇怪的是，除了直播顯示，SpaceX的員工在現場歡呼之外，該公司也聲稱這是一次「成功」的試飛，提供了大量重要數據，為以後的測試鋪路，還在Twitter上慶祝。而創辦人馬斯克（Elon Musk）也向「星艦」團隊祝賀，並聲稱可以從這次試驗中汲取教訓，提高「星艦」未來的質量。

連大部分外國著名媒體和航天業人士的反應基本上都是正面的，甚至紛紛主動為SpaceX辯護，傾向用「成功」多過失敗來形容這次發射。

其中，《華盛頓郵報》就認為，「星艦」首次發射，是「低於預期的成功」。而法國太空人Thomas Pesquet則說：「不要把試錯當成失敗。」

究竟這是什麼一回事？「星艦」首次發射到底算是成功，還是失敗？

「星艦」意義重大 淡化失敗

若以筆者個人的觀點，一定是從比較嚴格和安全的高標準來評論，覺得這次發射屬於失敗，或者至少失敗多於成功。

因為綜合媒體報首，「星艦」火箭在開始發射時，它的第一級內置的33個「猛禽」（Raptor）發動機便有好幾個沒有點火。大約2分鐘後，失靈的發動機就更多。

當「星艦」飛到接近40公里的高空時，已經有8個發動機無法正常運轉。當升空差不多4分鐘之後，第一級和第二級本來應該分離，但這時火箭卻遇到了控制問題。不但無法分離，還在空中失控打轉。

最後，為了避免墜毀引致意外，SpaceX遙距啟動「星艦」的自毁系統，主動將它引爆炸毁。

縱觀「星艦」不到4分鐘的首次升空，可算是故障甚多，直播還顯示了它兩度爆出火球。而且，第一級和第二級也沒有成功分離，火箭環繞地球飛行還不到一個圈，與它飛到月球甚至火星、再返回地球的設計性能相比，實在相差很遠很遠。個人認為，無論如何，都不應該將這首次發射視為「基本上成功」。

之所以有這麼多媒體和航天業人士主動為SpaceX護航，除了因為SpaceX創辦人馬斯克乃現時最炙手可熱的科技創業家之外，還因為「星艦」確實是一款意義重大的火箭。

無他，「太陽神」（「阿波羅」）登月任務使用的「土星五號」火箭，已經是1960年代末期研製出來的東西。之後很長一段時期，太空火箭的性能都沒有明顯進步。足足相隔了50多年，才出現推力比它更大、性能比它更強的「星艦」火箭，單是這一點，就已經是意義重大。

更何况，「星艦」的設計是整枚火箭都可以重用，而不是好像「土星五號」般只可使用一次，又改用了較易處理的甲烷燃料，設計理念和性價比確實遠遠勝過「土星五號」。

更何况，馬斯克事先曾說過，只要「星艦」火箭能夠升空，不令發射台毁掉，便算是成功。這些因素都會壓低了部分航天業人士和媒體的期望，於是不少人便將「能夠升空」就當成「基本上成功」。

SpaceX接受試錯 換取更新迭代速度

另一個原因，則是因為SpaceX的競爭方式，確實是在研發過程中接受一定程度的試錯和失敗，以換取較快和較頻密的產品更新迭代速度。這點有別於作為官方機構的美國太空總署（NASA），甚至一些更資深的同業。

例如，「獵鷹1號」火箭的最初3次發射，全部都是失敗的，要到第4次發射才成功，當時幾乎已用盡資金。幸好首次成功發射後，SpaceX從太空總署和一些私人投資者獲得了新資金。到2009年第5次發射（第2次成功）之後，「獵鷹1號」就退役了，因為SpaceX已經設計了性能更佳的新型號。

但始終，科學歸科學，太空任務的安全仍然是很重要的。個人認為，不能因為上述兩個理由，評論SpaceX時就採用特別寬鬆的標準。

怎樣才算是基本上成功的發射任務？筆者可以舉一個例。以往曾經有火箭和太空穿梭機發射通訊衛星時一切安全，但出現了一些技術故障，衛星未能進入同步軌道，只進入了較低的軌道。最後，要倚靠衛星上的發動機和燃料，才能上升進入同步軌道。當然，代價就是縮短了那些衛星的使用年期。這種任務還可以視為大部分成功。

明報記者 薛偉傑

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