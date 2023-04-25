葉仕偉：Web3牛氣冲天 港府民間齊響應

．2022年10月31日 發布虛擬資產政策宣言

財政司司長陳茂波表示，政策宣言向全球市場清晰表達本港對虛擬資產的政策立場，表明政府與全球虛擬資產業界一同探索金融創新的承擔和決心。證券及期貨事務監察委員會將會就新發牌制度下「零售投資者」可買賣虛擬資產的適當程度展開公眾諮詢。為測試虛擬資產帶來的技術效益，嘗試進一步應用於金融市場，政府和監管機構正研究推出數項試驗計劃，包括為2022年香港金融科技周發行非同質化代幣（NFT）、綠色債券代幣化和數碼港元。財經事務及庫務局表示，政府認為分佈式分類帳技術（DLT）和Web 3.0有潛力成為金融商業的未來，這些技術在適當監管下預期可提升效率和透明度。政府將致力在整個虛擬資產價值鏈上促進金融服務可持續發展。

．2023年3月29至30日

WOW Summit Hong Kong 2023

隨着疫情趨緩，香港迎來解封後首場Web3大型活動——WOW Summit Hong Kong 2023，首次在亞洲城市舉行，活動由Uvecon.VC和MaGESpire共同舉辦，獲得香港投資推廣署InvestHK與香港旅遊發展局的全力支持和協辦，體現香港政府對Web3產業發展和相關法規制定抱持開放態度與相當程度的重視。香港作為亞太地區最具國際化和區塊鏈產業最友好的城市之一，WOW Summit將借鑑其在迪拜和里斯本舉辦的成功經驗，向全世界展現亞洲長期孕育的Web3能量。隨着香港政府對於Web3相關法規抱持開放態度、歡迎各方優秀人才進駐，本次WOW更將成為促進各產業與政府溝通的重要平台。

．2023年4月11日 成立「Web 3.0 協會」

香港近期在建立數位資產，以及加密貨幣的監管框架上取得穩步進展。在北京和香港當局支持下，「香港Web 3.0協會」成立，會長由香港金管局前總裁陳德霖擔任，財經事務及庫務局前局長陳家強出任首席金融顧問。香港Web 3.0協會是跨業界和非牟利的機構，旨在響應國家和香港特區政府的號召，促進香港數碼新世界Web 3.0「第三代互聯網」生態環境的建設。根據官網說明，香港Web 3.0協會旨在響應國家和香港特區政府的號召，促進香港Web 3.0生態環境的建設，為建設香港成為全球領先Web 3.0智慧城市及安全和可持續的數位金融中心而做出貢獻。此外，香港Web3.0協會由業內重量級人馬組成，榮譽會長包括中國移動（0941）香港公司董事長李鋒博士及中國工程院院士陳純和；名譽顧問委員會包括：全國人大代表和中手遊（0302）共同創辦人冼漢迪、抖音字節挑動副總裁田曉安、科創界議員邱達根以及香港立法會議員吳傑莊等。

．2023年4月13至14日 2023數字經濟峰會

由香港特別行政區政府及數碼港聯合舉辦，為期兩天的「2023數字經濟峰會」於香港會議展覽中心揭開序幕。該峰會結合網上及實體形式進行，雲集全球科技、商業、學術和政府界別具影響力的領導人物，圍繞「蛻變前行：共創智慧未來」的主題分享他們的洞察見解，共同探討創新科技的重要性，以促進經濟增長、增強經濟韌力及前瞻未來的數碼社會。「數字經濟峰會2023」第二日，舉行了「金融科技論壇」，探討Web3及虛擬資產如何重塑金融服務，推動數碼經濟創新及增長方面的潛力，以及培養Web3人才的重要。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

亞洲金融科技師學會財富科技委員會主席兼投資委員會召集人

[葉仕偉 金科育律]