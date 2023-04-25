青島啤首季多賺29% 銷量利潤創新高

青啤表示，期內積極抓住機遇，令首季產品銷量、收入、利潤均錄得全面增長且創出歷史新高，集團昨日績前收市報81.15港元，跌1.34%。

集團期內營業收入共錄得107.06億元，按年升16.27%，受惠於銷量增加及產品結構改善，令銷售商品、提供勞務收到現金按年大增，令首季經營活動產生的現金流量淨額按年升94.29%至18.14億元。

續推進產品結構升級

青啤今年首季產品銷量共錄得236.3萬千升，按年增加11.02%；其中主品牌青島啤酒產品銷量為140.1萬千升，按年升7.45%；中高端以上產品銷量亦按年升11.55%至98.4萬千升。

集團表示，期內成功把握內地啤酒市場復蘇以及國家全面促進消費，加快消費升級的有利機遇，推進企業創新驅動和數字化轉型發展，充分發揮青島啤酒的品牌和品質優勢，積極開拓市場。此外，集團持續推進改善品牌和產品結構升級，同時積極開源節流、控本降費、提質增效，以達至全面增長。